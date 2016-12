La Sicilia celebra il carciofo

Dal primo al dolce, tutto rigorosamente a base di carciofi. Naturalmente non di un carciofo qualsiasi, ma di “ Violetto Ramacchese”, la pregiata qualità coltivata da secoli nelle campagne di Ramacca , in provincia di Catania. E’ qui che per due fine settimana consecutivi – dall’1 al 3 e dall’8 al 10 aprile – si celebra la sagra del “Violetto Ramacchese” un ortaggio che affonda le sue radici, è il caso di dirlo, nella storia millenaria della Sicilia.

Furono Teofrasto, 300 anni avanti Cristo, nella sua “Storia delle piante” e poi Marco Gavio Apicio, gastronomo dell’antica Roma con il suo “De Coquinaria”, a tratteggiare la storia e l’uso in cucina di questo cardo considerato, all’epoca, anche un potente afrodisiaco. Lo stesso ortaggio che ci godiamo oggi, proposto nella sagra di Ramacca in connubio con fusilli e ricotta, oppure sotto dorma di frittata con carciofi e verdure, o ancora insieme a salsicce al cuore di carciofo e persino in un dolce alla crema di carciofo: sono questi i buoni sapori che assieme al famoso pane di Ramacca, al vino rosso locale e alle arance rosse della zona, accolgono i palati fini che convergono in paese.



Ramacca, curioso crocevia di dialetti, abitudini e tradizioni, è nota in tutta l’isola per l’ospitalità dei suoi abitanti, tanto da essere chiamata “paese dei forestieri”. E la cucina locale non può che essere la sintesi delle culture e delle tradizioni che sono via via andate approdando a Ramacca nel corso dei secoli.



Informazioni su: www.sagradelcarcioforamacca.it/