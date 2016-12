17 marzo 2015 La Rocca di Lonato del Garda diventa “Cittadella in Festa” In provincia di Brescia un tuffo nel passato per rivivere da protagonisti uno spaccato di storia fra arti e mestieri medievali Tweet google 0 Invia ad un amico

09:56 - La Rocca di Lonato del Garda (Bs) e la suggestiva Cittadella medievale che la circonda entrano in una vera e propria macchina del tempo: siamo a Cittadella in Festa, sabato 28 e domenica 29 marzo. In queste due giornate oltre una ventina di stand con artigiani in costume, bandiere e stendardi costellano via Ugo Da Como, la strada che si inerpica dal centro cittadino alla Rocca, lungo un percorso che porta lo spettatore a scoprire gli angoli più affascinati e segreti del borgo medievale.

Per l’occasione sono allestite dalla Compagnia del Sipario Medievale di Verona le botteghe che rivivono gli antichi mestieri e il pubblico può così conoscere da vicino lavori, arti e sapienze di un tempo: la storia e l’utilizzo del baco da seta, la lavorazione artigianale del rame, la preparazione delle pergamene, la macinazione della farina con il mulino a mano.



Le strade del borgo sono animate da giocolieri, artisti di strada, concerti, happening e nei locali si organizzano aperitivi e happy hour. Il tutto con una colonna sonora di musica antica, con brani tratti dal repertorio medievale e rinascimentale europeo, riproposta dall’EraTempus. Suoni che vanno a ricreare sonorità e atmosfere tipiche delle corti e dei borghi antichi con le corde di strumenti affascinanti come bombarde, ghironde, cornamuse e nyckelharpor accompagnate dalle percussioni dei tamburi.



Per tutto il fine settimana Lonato svela i suoi tesori d’arte e storia, vengono proposte visite guidate gratuite alla Torre Civica e alla Casa Museo del Podestà, mentre domenica pomeriggio si tiene il Gran Corteo delle Contrade di Lonato, che vede sfilare le otto storiche contrade cittadine.



Cittadella in Festa si tiene in concomitanza con la presentazione del progetto sull’Albergo Diffuso ricavato dalla ristrutturazione di antiche case del borgo medievale e che viene illustrato durante un convengo, nella mattinata di sabato 28. Dopo la presentazione, gli studenti dell’Università degli Studi di Brescia, Facoltà d’Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e Matematica, guidano il pubblico alla scoperta degli edifici che nel prossimo futuro vengono coinvolti in questo nuovo ed interessante progetto di rifunzionalizzazione.



Informazioni

Via Rocca, 2 - Lonato del Garda (Brescia)

www.fondazioneugodacomo.it