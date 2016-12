La magia del circo rivive a Lonato del Garda

Il programma di quest’anno riserva un’attenzione particolare al mondo del circo, con un galà dedicato alla Regina del Circo Moira Orfei, scomparsa un anno fa. A questa che è la prima commemorazione ufficiale della grande artista, interverranno il figlio Stefano Nones reduce dall’Isola dei Famosi, i nipoti Moira Jr. e Walter Jr abili circensi e il nipote Alessandro Serena, storico del circo, Francesco Di Loreto coautore del documentario su Moira Orfei ( che sarà proiettato nella sezione del Festival dedicata ai Corti d’autore), con la partecipazione straordinaria di Platinette. A completare il tributo, quindi, per tutta la durata del festival – dal 4 al 7 agosto - sarà allestita un’ampia Mostra di foto, oggetti, video, che ripercorrono il suo cammino artistico e ben descrivono la poliedricità del personaggio, capace di giostrarsi con successo tra circo, cinema e televisione. La Mostra, intitolata Moira la Regina, seguirà un percorso suggestivo lungo le mura della Rocca Visconteo Veneta di Lonato, con una serie di pannelli che danno un quadro d’insieme mai visto fino ad oggi, e si concluderà nella sala Carpani Glisenti, dove saranno esposti alcuni oggetti e verranno proiettati video e documentari a lei dedicati. Vernissage alle 18.30 di giovedì 4 agosto, accompagnato da un intervento della Royal Circus Ostrica.



Focus sul mondo del circo - Anche tra gli artisti, quest’anno prevale la componente circense su quella etnica. In cartellone dal Kenya il gruppo di acrobati The Black Blues Brothers, con le loro incredibili piramidi; dalla Spagna Jesus Fornies, virtuoso della giocoleria con i palloni da calcio; dall’Argentina Cirque Tango con il loro mix di acrobazie aeree e tango argentino; Simone Alani vincitore nel 2015 di Italian’s Go Talent; il Circo Paniko giovane e affermata compagnia circense italiana; il fachiro mangiaspade Marco cardona, Bubble on Circus con le loro strabilianti bolle di sapone; Marco Raparoli, Il Grande Mago Barnaba, Luca Chieregato con Chiedimi una storia; E.Arth Circus progetto di circo sociale che riunisce giovani artisti del Fekat Circus di Addis Abeba; allievi delle scuole Galante Garrone di Bologna e Redivita di Rimini.



Musica: anche un concerto con le cicale - Per la musica, la trascinante Royal Swing Ostrica, la musica etnica e d’autore dalla Puglia con i Radicanto, il sound multietnico dei Safar Mazì, il Matteo D’Incà trio, l’incredibile concerto Musiche per cicale, dove un trio acustico si esibirà interagendo con le cicale del parco. Infine, i burattini e le marionette di Lucia Osellieri e La Fabiola.



Giocoleria per i bimbi e 4 serate di ballo - Non mancheranno i laboratori per i bambini di giocoleria e di costruzione di burattini, tenuti da Il Grande Mago Barnaba e Lucia Osellieri e 4 serate di ballo per gli appassionati del Tango Argentino, del Country, del Latino e delle danze popolari. Su prenotazione, i personaggi della Rocca e dei tempi di Ugo Da Como conducono il pubblico alla scoperta della storia e dei tesori culturali della Fondazione Ugo Da Como: delle visite guidate del tutto particolari.



Spazi relax etnici, cibi vegani e della tradizione - Saranno inoltre presenti spazi relax con ambientazioni particolari, come la zona dedicata al Salone da tè marocchino, e per acquisti originali e di qualità: Pangea, il mercatino che mette insieme tutti i continenti, con bancarelle di spezie, profumi, ceramiche e ogni sorta di artigianato, con artigiani e artisti.Per soddisfare il palato, accontentando tutti i gusti, verranno allestiti un ristorante vegano e uno tradizionale e vari stand di degustazione con arrosticini, pannocchie arrostite, crepes, gelati, macedonie, frullati, birra e prodotti locali.



Per maggiori informazioni: www.lonatoinfestival.it



