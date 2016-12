La luce e l’arte protagoniste in Salento

Installazioni e sculture - Artisti assolutamente interessanti, che interverranno con sculture e installazioni, alcune inedite e site specific, negli spazi suggestivi di Palazzo Mongiò dell'Elefante della Torre, elegante dimora privata restaurata di recente. Il progetto – curato da Antonella Marino, con la collaborazione delle gallerie Francesca Minini di Milano e Cosessantuno di Taranto - s'inserisce nel circuito internazionale delle cosiddette Cosy Nights, dimore private che aprono le porte all'arte, come è avvenuto sin dagli anni 80 a New York, nelle zone di Chelsea, SoHo e Bushwick, divenute luoghi alternativi al sistema ufficiale dei musei.



Arte e storia - Per la seconda volta dopo il successo della rassegna del 2014 a Galatina – sede di un gioiello storico come la chiesa di Santa Caterina d'Alessandria – si realizza un percorso d'arte fra spazio privato e cuore della città, basato sull'attenzione per la luce, naturale e artificiale, fisica e simbolica, in un contesto diverso e innovativo. Arte e luogo privato mettono in rilievo l'una l'importanza dell'altro, proprio come la luce attiva il processo che ci permette di vedere ciò che ci circonda, potendolo rielaborare, comprendere, capire, apprezzare. La mostra è aperta al pubblico dal 19 al 31 luglio giornalmente dalle 20 alle 23. Dal primo al 20 agosto stesso orario ma con prenotazione.



Per maggiori informazioni: palazzomongio@gmail.com, telefono 338 8543309 – 338 4033738



