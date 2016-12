La Franciacorta? Tutta da bere e da gustare

Eventi in cantina e Menu Franciacortando - Sabato 13 giugno le cantine organizzeranno micro eventi a tema, visite guidate e degustazioni, così come i laboratori di prodotti tipici e le distillerie, che sveleranno ai visitatori i segreti delle loro lavorazioni. Il sabato sera sarà all'insegna di un grande evento diffuso su tutto il territorio, che coinvolgerà ristoranti, trattorie e agriturismo associati alla Strada del Vino, ciascuno dei quali proporrà il suo personalissimo Menu Franciacortando dedicato alla cultura enogastronomica locale. Alla base dei piatti, che saranno abbinati a varie tipologie di Franciacorta, i pregiati prodotti –anche di nicchia – di questa terra.



Va in scena la Cucina di strada - Domenica 14 giugno gli spazi dello storico Palazzo Monti della Corte di Nigoline, con il parco secolare e l'antico brolo, saranno l'affascinante scenario di una grande festa all'insegna del gusto della cucina di strada a base di prodotti franciacortini, del cibo sostenibile, della vivacità del barbecue, dell'abbinamento Pizza&Franciacorta. Per animarla arriveranno in Franciacorta noti chef e pizzaioli come Mauro Uliassi, Luigi Taglienti, Eugenio Boer, Giorgio Ravelli, Denny Imbroisi, Ciro Salvo. Con loro tutti i protagonisti della Strada del Franciacorta: gli chef (Stefano Cerveni, Gaetano Torrente franciacortino d'elezione, Fabio Abbattista, Fabrizio Albini, Vittorio Fusari, Andrea Martinelli, Ennio Zanoletti), i vignaioli, i produttori di specialità tradizionali del territorio.



Cinquanta cantine da gustare - Due i momenti principali della domenica. Dalle 11.00 alle 17.00 Brunch picnic con cibo di strada e pizza abbinati a Franciacorta. Saranno presenti una cinquantina di cantine che metteranno in degustazione varie tipologie di Franciacorta: un'occasione unica, per il pubblico, di conoscere i produttori e di degustarne i vini sotto la loro guida attenta e competente. Inoltre, saranno allestiti alcuni corner in cui sarà possibile degustare e acquistare pregiati prodotti locali. Dalle 18.00 in poi, Aperitivo con barbecue e Dj Set a cura di Don Pasta che creerà al momento un menu ispirato al Franciacorta: sarà allestito un grande Banco d'assaggio di Franciacorta. A fare da contorno, per tutta la giornata, musica e animazione per i bambini. Franciacortando gode del Patrocinio di Expo 2015.



Gli altri eventi e i pacchetti week end -Una serie di altri appuntamenti animerà il week end: dai tour in bicicletta al nordic walking fra le vigne fino ai percorsi di arte contemporanea. Per chi vorrà trascorrere il fine settimana in Franciacorta, sono stati messi a punto pacchetti weekend in hotel, agriturismo, campeggio, dimore storiche e bed & breakfast.



Maggiori informazioni su: www.franciacortando.it



Informazioni sulle condizioni atmosferiche: www.meteo.it