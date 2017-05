La bellezza della Franciacorta in fiore

Accogliente, vivace, davvero unica, anche quest’anno la fiera botanica di Franciacorta, organizzata dal Comune di Cazzago San Martino e dalla Pro Loco Comunale, fiorirà nel borgo antico di Bornato in provincia di Brescia, il terzo week end di maggio – da venerdì 19 a domenica 21.



Il paesaggio è una risorsa - Fil rouge della rassegna “Il paesaggio come risorsa - Dal paesaggio per il territorio”, una proposta per ripensare la Franciacorta che accomunerà tutte le iniziative in programma, da quelle espositive-commerciali a quelle culturali. Durante la XIX^ Edizione ci si propone di riflettere sul paesaggio quale risorsa indispensabile per progettare l’economia del futuro, ma anche la cultura, la fruizione sociale e l’ecologia. Il tema sarà sviluppato all’interno di Franciacorta in Fiore con un convegno dedicato a professionisti del settore " il paesaggio come risorsa”, giunto alla IV edizione e al tradizionale concorso dei giardini “Sub tegmine fagi - luce e ombra in giardino” - XV edizione.



Dedizione al proprio territorio - Quella di Franciacorta in Fiore è una storia densa di profumi e paesaggio, di dedizione al territorio e conquista gentile di sempre più esotiche novità. È una storia che ha saputo catturare l’interesse di tanti appassionati del verde che non vi trovano solamente la ricercatezza della specie o la vastità dell’offerta, ma anche un modo d’intendere la Natura e il Bello a trecentosessanta gradi.



Un tuffo nei colori e nei profumi - Una passeggiata tra i giardini delle dimore di un tempo, preziosi nella loro simmetria, accostati a esempi graffianti di modernità, la scoperta di arredi raffinati, richiamo ai tempi delle tazze da the in giardino, vedute spettacolari e sapori di altre regioni, volti di esperti che si ritrovano di anno in anno, consiglieri di fragranze e dosaggi, ma anche inaspettati artisti del domani, funamboli dell’architettura del paesaggio e poi convegni, concerti, mostre, presentazioni di libri: Franciacorta in Fiore è tutto questo e molto di più.



Antichi palazzi, cantine e cascine - Gli spazi che ospiteranno la manifestazione saranno Cascina Orlando, Castello Orlando, Cantina Antica Volta Ambrosini Battista, La Rocca, il prato e Palazzo Secco d’Aragona, Villa Fanti e Frutteto Dalola, Cantina Biondelli, Cascina Ambrosini e l’Antica Pieve San Bartolomeo in Bornato a Brescia.



