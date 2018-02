L'Oriente trova casa a Milano

La manifestazione è l'occasione per accostarsi alla cultura e alle consuetudini di un universo di immensa ricchezza e per "assaggiare" tante realtà diverse, tra cui India, Cina, Giappone, Thailandia, Indonesia, Marocco, Filippine, Vietnam, Tibet, Egitto, Uzbekistan, Mongolia, Nepal, Birmania, Corea, Cambogia. Un vero caleidoscopio di culture e di tradizioni a cui avvicinarsi attraverso la musica. le danze, i prodotti tipici e i sapori, ma anche per mezzo delle arti marziali, dell'approccio alla medicina e al benessere. Delle cerimonie tradizionali e rituali.



L'esposizione è divisa per aree tematiche, con spazi dedicati per conoscere le diverse realtà e provarle in prima persona: ad esempio ci si può sottoporre gratuitamente a molte terapie tradizionali e a discipline bionaturali, ad esempio si può provare lo yoga e l'ayurveda, o assistere a dimostrazioni ed esibizioni di arti marziali.



L'appuntamento si sposta poi a Bologna, nei fine settimana 16-18 e 23-25 febbraio, e in seguito a Torino, nel mese di marzo.



In contemporanea, e compreso nel biglietto di ingresso, è possibile visitare anche "Il mondo che vorrei", festival dedicato alla natura, alla salute e al benessere, al biologico, agli stili di vita sostenibili ed equosolidali. Sono in primo piano la natura e ai suoi prodotti per la buona tavola, le attività da svolgere all'aria aperta, le discipline bionaturali e le medicine alternative.



Festival dell'Oriente

Fiera Milanocity

Orario continuato dalle ore 10.30 alle ore 22.30

Biglietto: intero € 12 - ridotto € 8

http://festivaldelloriente.com