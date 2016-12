5 gennaio 2015 L’Italia della Befana: le feste più originali Un itinerario ragionato per incontrarla il 5 e il 6 gennaio in piazze e luoghi magici del Bel Paese, dal Nord al Sud. Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - Può essere alla romana o alla milanese, generalmente è femmina, ma può declinarsi anche al maschile: arriva la dolce vecchina. Miss, mercatini, musica, artisti di strada, fuochi d’artificio: il 5 e il 6 gennaio ne succedono veramente di tutti i colori. Dalle nevi alpine alle onde del Tirreno alcune delle feste più inconsuete e originali.

E’ in Italia che la Befana ha trovato la sua patria d’elezione, facendo sbizzarrire ognuno dei mille campanili della Penisola in altrettante feste, talvolta molto originali. Le origini della Befana si perdono nella notte dei tempi: probabilmente di provenienza germanica, la vecchietta a cavallo di una scopa si inserisce in antiche feste pagane che celebravano la fine della brutta stagione e l’irrompere della luce. Ecco di seguito una scelta ragionata per incontrarla in giro per l’Italia.



BEFANE E BEFANI A FORNOVO DI TARO (PR) - E a dir la verità a Fornovo di Taro le vecchine sono centinaia: dal 5 al 6 gennaio si tiene infatti il 5° Raduno Nazionale delle Befane e dei Befani, che richiama partecipanti da tutta Italia: arriveranno in bici, moto, auto storiche, quad, mountain-bike, vespe. Una due giorni ricchissima di appuntamenti: si comincia alle 10.00 del 5 gennaio con il Thriatlon della Befana, si prosegue alle 21.00 con la festa danzante Valzer della Befana, seguita dalla proclamazione di Miss Befana. La festa continua al Palabefana con vecchine scatenate al ritmo della Disco music. Il 6 gennaio una mattinata densa di appuntamenti di ogni tipo, tra cui un Mercatino e la Gran sfilata della Befana, che si ripeterà alle 15.30, in attesa delle premiazioni per il miglior travestimento e il gran finale con “spettacolo di fuoco” alle 18.00 (per informazioni: www.befanaraduno.it).



BEFANA ALLA MILANESE - A Milano la Befana lascia la scopa volante per imbarcarsi su un battello e inoltrarsi sui Navigli, da dove il giorno dell’Epifania distribuirà dolci e altri regali ai bimbi. L'evento è organizzato dalla società regionale Navigli Lombardi di Milano e prevede anche la navigazione turistica sulla "Linea delle Conche" lungo le vie d'acqua milanesi.



BEFANA NELLA NEVE E TRA LE ONDE - La Befana può arrivare, sotto le stelle, sulla neve come a Sauze d’Oulx, località del comprensorio sciistico della Via Lattea, non lontano da Sestriere (TO), detta “Balcone delle Alpi” per i paesaggi mozzafiato a oltre 1.500 metri d’altitudine, dove si terrà la Ciaspolata notturna della Befana, in un incantevole paesaggio: la partenza di questa camminata è prevista per il 5 gennaio alle 18.00 da piazzale Prariond. Per tutti gli iscritti è previsto un ristoro con bevande calde, la rilevazione del tempo di partecipazione e la premiazione a sorpresa con doni speciali e a sorteggio. Viene invece dal Tirreno la Befana di Lavagna (GE): alle 15.00 del 6 gennaio, raduno alla Passeggiata a mare per attendere la vecchietta, costruendo calze creative, pasticciando con laboratori espressivi, giocando con il paracadute gigante. Dopo aver raccolto giù in spiaggia le caramelle e il carbone portate dalla Befana, si salirà in città per ristorarsi con una bella cioccolata calda. La Befana vien dal mare è organizzata dall’Arciragazzi di Lavagna. Sempre sul mare, nello scenario magico di Venezia, il 6 gennaio ben 50 befane, in realtà robusti vogatori, faranno a gara sul Canal Grande da San Tomà fino al Ponte di Rialto.



BEFANA IN MUSICA - Ma la Befana può arrivare anche sulle onde della musica, come accade alla Festa della Vecchiarella a Castel Viscardo (TR): una tradizione centenaria che si rinnova il 5 gennaio. In questo caso la Befana non porta doni ma li richiede. Vestita di bianco e seguita da uno stuolo di cantori, se ne va cantando per le vie del paese, accompagnata dal suono della fisarmonica, chiedendo alle famiglie di non essere avare, anche perché il ricavato andrà in opere benefiche. La manifestazione, organizzata dalla Proloco di Monterubiaglio, si conclude in piazza con balli e canti tradizionali attorno ad un grande falò che brucia i vizi e i peccati degli uomini (e al cui fuoco si cucinano salsicce e ventresca), il tutto alla presenza di questa insolita befana che regala dell'ottimo vin brulè (per informazioni: www.monterubiaglio.it). Tanta musica, ma anche artisti di strada e acrobati con La Befana in piazza a Catanzaro, il 6 gennaio, per raccontare i 14 capitoli di una suggestiva fiaba animata che si conclude con uno spettacolo pirotecnico ed effetti speciali.

LA BEFANA IN VOLO - Ed ecco, per finire, la spettacolare Calata della Befana di Massafra (TA): lo spettacolare volo avverrà alle 20.00 del 5 gennaio dalla Torre dell’orologio del centro pugliese. Atterrata, distribuirà dolci e caramelle ai bambini. Ma la festa comincerà già nel pomeriggio con un Mercatino di dolciumi e prodotti tipici e l'esposizione di Presepi artistici allestita nel Civico Museo della Civiltà dell'Olio e del Vino ubicato nel Castello Medievale (per informazioni: www.associazioneterradipuglia.it).