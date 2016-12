L'Infiorata di Noto strizza l'occhio alla Catalogna

A Noto , in provincia di Siracusa, da venerdì 15 a domenica 17 maggio torna la 36° edizione de " L'Infiorata di Noto" , la kermesse fiorita che quest'anno trasforma, come è tradizione nella terza domenica di maggio, il centro storico in un tappeto di corolle colorate e profumate. L'edizione 2015 si ispira alla Spagna e in particolare alla Catalunya. Location della manifestazione è Via Nicolaci.

L'evento è inserito all'interno della manifestazione Primavera Barocca, che fino a giugno anima la città con musica, spettacoli e sfilate per le vie del centro storico in abiti d'epoca del Settecento. Il ricco programma è un racconto della città nel segno della bellezza, dell'anima dei suoi luoghi, dell'arte effimera e poetica dei fiori. L'Infiorata rappresenta uno dei momenti culmine e il simbolo più bello. I tappeti floreali vengono realizzati nella notte del 15 maggio e restano visibili al pubblico il 16 e il 17 maggio. L'evento offre un'occasione particolarmente suggestiva per visitare la città, conosciuta soprattutto per i suoi splendidi esempi di architettura barocca.



Il Paese ospite dell'Infiorata 2015 è la Catalogna che con la Sicilia condivide importanti realtà: un passato comune legato alle culture classiche e al periodo Catalano-Aragonese e tradizioni tanto singolari quali sono i tappeti floreali. Inoltre un grande Patrimonio Culturale che risale ai Greci e ai Romani e prosegue nel Medioevo, sempre influenzato dai valori mediterranei. Luce intensa, clima soave, cucina ancestrale e rinnovata, antiche e moderne strutture sociali: un ambiente che impregna anche le opere, molto affini, di due dei suoi maggiori esponenti letterari: di Giuseppe Tomasi di Lampedusa ed il suo immortale "Il gattopardo”, e del maiorchino Llorenç Villalonga, autore di un altro romanzo indimenticabile, "Bearn".



Per maggiori informazioni sul programma completo consultare il sito www.infioratadinoto.it

