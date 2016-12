L’Eldorado del tartufo nero è nelle Marche a Roccafluvione

Il Tartufo Nero o Melanosporum ha trovato l'humus ideale nelle vallate di Roccafluvione, ma cresce e prospera anche sui Monti della Laga e sui Sibillini, in terreni freschi e ben drenati, dai 500 ai 1.000 metri di altitudine. La produzione, notevolissima, permette un'importante commercializzazione indirizzata al mercato mondiale e quello italiano. E per valorizzare cotanto prodotto è nata “Truffle & Co, il Nero che accende la Passione”, rassegna del tartufo pregiato la cui seconda edizione sarà inaugurata al Palatruffle di Roccafluvione il 2 gennaio alle 11.30, che si protrarrà fino al 6 gennaio. Un progetto ideato e concretizzato dalla Cooperativa Consortile Elabora mediante "Piceno Sense of Place", progetto finanziato dal GAL Piceno.



Cinque giorni di immersione nei sapori e nei profumi del tartufo. Ma non solo: cooking show, ospiti d'eccezione, spettacoli, dibattiti e tanto altro. Il noto conduttore televisivo Michele Mirabella e il giudice di Forum Nino Marazzita, gli chef Rubio della trasmissione Unti e Bisunti di DMAX e Diego Bongiovanni della Prova del Cuoco, saranno i personaggi più attesi. Una kermesse in linea con EXPO 2015, all'insegna dell'alimentazione sana, che comprenderà quindi momenti di confronto sul tema, anche con il contributo del nutrizionista Mauro Mario Mariani, noto volto TV.



Il protagonista sarà sempre lui, il Nero Pregiato: negli assaggi, nei laboratori, nelle esposizioni, nei piatti e nelle degustazioni che l'accoglienza di Roccafluvione renderà speciali in queste cinque giornate. Da ultima, ma non per importanza, il 6 gennaio si terrà la Seconda asta internazionale del Nero Pregiato, battuta da Nino Marazzita che riceverà contestualmente il Premio Nero Pregiato 2015. Gran finale martedì 6 gennaio alle 20.30 sempre al PalaTruffle, con le attesissime, golose "Degustazioni con sua Maestà il Tartufo".



Informazioni e programma dettagliato: www.picenosenseofplace.it

