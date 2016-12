Japan SunDays: il Festival della cultura giapponese

L'evento apre i battenti con workshop e laboratori su prenotazione. Il pubblico può scegliere tra diverse attività tra cui la calligrafia giapponese, l'ikebana, l'arte della disposizione dei fiori recisi, il disegno manga e i laboratori di origami. Dalle 12. 00, invece,è possibile visitare le mostre, curiosare tra gli stand, conoscere e acquistare cibo e prodotti dell'artigianato giapponese e – a partire dalle 13.30 – assistere ad attività totalmente gratuite.



In occasione dei settant'anni dalla deflagrazione delle bombe atomiche a Hiroshima e Nagasaki, sabato 6 giugno, viene inaugurata la mostra “Giappone Anno Zero. L'impatto della bomba atomica sull'immaginario nipponico”. Un percorso espositivo che illustra il tragico evento e ne spiega il momento storico e le sue conseguenze sulla popolazione, per poi andare ad approfondire in particolar modo l'influenza sia visiva che letterario-narrativa avuta sui manga e sugli anime (fumetti e animazione giapponese). Durante il festival è possibile ammirare una selezione di disegni pieni di poesia e dolcezza di Ayumi Kudo, giovane e talentuosa artista nipponica che vive e lavora in Italia. Sempre dedicata all'illustrazione contemporanea, è la mostra di Dario Panzeri con tavole realizzate per il volume a tiratura limitata “Oibàra: Tributo allo scrittore Yukio Mishima”, edito da Lucha Libre Magazine.



Ad arricchire ulteriormente il Festival, vengono esposti preziosi oggetti giapponesi provenienti dalla collezione del Consolato Generale del Giappone di Milano, che patrocina l'intera manifestazione. Sarà inoltre possibile gustare specialità culinarie giapponesi e molteplici tipologie di tè provenienti dal Sol Levante.



Per tutti i laboratori è necessaria la preiscrizione tramite mail all'indirizzo japan.sundays@gmail.com o telefonando allo 02 49524744.

Per maggiori informazioni, consultare il sito Internet www.museowow.it