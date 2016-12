5 febbraio 2015 Italia: dieci appuntamenti per un fine settimana con i buoni sapori Da Nord a Sud una panoramica di eventi e sagre da venerdì 20 febbraio a domenica 22 per tutti i buongustai e gli amanti della cucina tradizionale Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - L'Italia e è il Paese dei buoni sapori e le occasioni per assaggiare le prelibatezze tipiche di ogni regione non mancano mai: ecco dieci tappe in giro per lo Stivale per gustare le specialità locali e trascorrere un weekend alternativo, all'insegna del buon cibo.

CASOLARA – Trento. Nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 febbraio a Trento, si svolge la fiera dedicata alle migliori produzioni di formaggio e prodotti lattiero caseari provenienti da tutta italia, in particolare dal Trentino. Ospiti dell’evento, una quarantina di espositori che mettono in mostra il frutto delle loro produzioni e gustose specialità per soddisfare i palati più esigenti.



POLENTA E MORTADELLA - Varone, Trento. Domenica 22 febbraio a Riva del Garda, al via la sagra che vede protagonisti due inconfondibili e tradizionali prodotti invernali: la Polenta e la Mortadella. L'appuntamento inizia dalla mattina con la gara podistica tra le campagne della frazione di Varone e prosegue nel pomeriggio con bande e spettacoli folcloristici.



GRANDI EVENTI FISAR – Venezia. La Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori presenta domenica 22 febbraio presso le sale dell’Hotel Westin Europa & Regina, a Venezia, la più esclusiva selezione di grandi vini rossi friulani destinata al pubblico di operatori ed appassionati. Oltre 60 produttori tra i più rinomati del Friuli Venezia Giulia incontrano gli amanti del vino nella più ambita degustazione dell’anno dedicata ai grandi vini rossi della regione.



INFTIDURA DAL NINEN – Mezzolara, Emilia Romagna. Domenica 22 febbraio, in Piazza Baldini si svolge l'11° edizione della manifestazione dedicata alla lavorazione delle carni di maiale in cui vengono preparate ogni sorta di insaccati e carni fresche prodotte dal suino appena macellato. Anche la preparazione dei "ciccioli" cotti come una volta nei paioli, rendono la manifestazione un evento da non perdere per tutti i buongustai e gli amanti della cucina tradizionale. Specialità gastronomiche da gustare in piedi o comodamente seduti, come crescentine e carne alla griglia preparate dalla Pro Loco.



FESTA DELLA POLENTA – Vernio, Prato. Dal 20 al 22 febbraio nella cittadina Toscana si svolge la festa della polenta le cui origini risalgono ad una tradizione molto antica: la generosa distribuzione concessa ai sudditi dal conte Bardi, durante una grave carestia. La sagra vede infatti la distribuzione gratuita nelle vie della città di polenta dolce, farina di castagne, aringhe e baccalà. Tra le strade sfila inoltre il tradizionale corteo in costume storico e per tutto il paese ci sono mercatini e bancarelle con prodotti tipici e d’artigianato.



CARNEVALINO DI SANT'IPPOLITO - Vernio, Prato. La festa nella cittadina toscana inizia sabato 21 febbraio e la protagonista della manifestazione è la pastasciutta condita con il sugo a base di tonno e accompagnata dalle aringhe. Per finanziare la celebrazione durante sabato mattina i componenti della "Compagnia dell’Aringa", mascherati nei modi più strampalati, con una canna in mano da cui penzola un’aringa, passano di casa in casa a raccogliere le offerte della popolazione.



SAGRA DEL CHIODO DI MAIALE – Aulla, Massa Carrara. Nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 febbraio si festeggia il piatto tipico della Lunigiana: il chiodo di maiale. Il piatto consiste nell'impasto usato per la preparazione delle salsicce cotto nei tradizionali testi di terracotta. Nel corso della sagra si possono gustare anche altre specialità locali preparate sulla griglia o nei testi.



PIACERE DI VINO – Bientina, Pisa. La 2ª edizione di PiacerediVino si svolge il 22 febbraio presso il locale Blackcafè di Bientina. In questa giornata si possono fare assaggi di vini e ricevere opinioni dagli esperti del settore. Quest’anno si aggiunge anche un’area denominata ‘PiaceBio’ dedicata agli alimenti certificati e ai prodotti per la salute e la cura della persona. A rendere ancora più interessante l'evento è la presenza di showcooking e laboratori tematici di degustazione condotti da sommelier ed enologi esperti.



SAGRA DELLA POLENTA RENCOCCIATA - Licenza, Roma. Domenica 22 febbraio nella piccola cittadina a soli cinquanta chilometri dalla capitale, l’associazione Pro Loco allestisce stands gastronomici per la distribuzione della Polenta Rencocciata, ovvero ripassata alla griglia, che può essere mangiata come il pane insieme a svariate pietanze. La giornata è accompagnata da musica, divertimento e balli per rendere l’atmosfera ancor più piacevole.



SAGRA FALIA E BROCCOLETTI – Priverno, Lazio. Il 22 febbraio a Priverno, in provincia di Latina, si festeggia la sagra dedicata alla falia, pane tipico dalla forma allungata, preparato con acqua, farina, lievito naturale ed olio extravergine d’oliva insieme ai broccoletti tipici della valle dell’Amaseno. La manifestazione si svolge nel centro storico della città. in Piazza del Comune e Piazza Triste, in compagnia di musica e giochi popolari.

