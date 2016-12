6 marzo 2015 Italia: dieci appuntamenti per deliziare il palato Una rassegna degli eventi più interessanti per scoprire le eccellenze gastronomiche della Penisola nel secondo fine settimana di marzo Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

07:00 - Dieci tappe in giro per lo Stivale che propongono gli incontri con il buon gusto e le leccornie tipiche locali. Una piccola agenda delle sagre e degli eventi più golosi, per trascorre un weekend all'insegna dei buoni sapori: da giovedì 12 domenica 15 marzo.

FESTA DELLE CAPE – Lignano, Udine. A Lignano Sabbiadoro si svolge, sabato 14 e domenica 15 marzo, una manifestazione organizzata da alcuni pescatori locali per far conoscere i prodotti ittici dell'Alto Adriatico. Un'occasione in cui vengono servite le cosiddette cappelunghe (cannolicchi), le pevarasse (vongole), le sarde alla griglia, impannate o in saor, i calamari e molte altre specialità locali. Il ricavato dell'evento verrà devoluto in beneficenza per dare una mano alle associazioni di volontariato del territorio.



FRISCIOLADDA – Bogliasco, Genova. Domenica 15 marzo, anticipando la ricorrenza di San Giuseppe, si festeggia in piazza Piazza XXVI Aprile, a Bogliasco, la Frisciolada, o Sagra delle Fritelle, che vanta una tradizione perpetuata dal 1972. In occasione della festa del Santo patrono i falegnami cuocevano nella propria bottega frittelle salate, con pastella e verdure, oppure dolci con l’uvetta nell'impasto per poi offrirle a parenti, amici e clienti. Ed ecco tornare nel borgo ligure le gustose frittelle, sia dolci che salate, accompagnate da un buon bicchiere di vino. In questa giornata vengono inoltre allestiti i mercatini dell’antiquariato e mercatini tipici.



SALONE AGROALIMENTARE OFF – Finale Ligure (Savona) Sabato 14 e domenica 15 marzo si svolge l’anteprima dell’evento Salone dell'Agroalimentare Ligure nel Complesso Monumentale trecentesco di Santa Caterina. Sono presenti alla manifestazione alcuni espositori provenienti da Piemonte, Val d'Aosta, Provenza-Costa Azzurra, che affiancano una selezione di eccellenze enogastronomiche del territorio ligure e vari eventi in programma tra cui degustazioni guidate, laboratori e conferenze.



AL CICIOL IN PIASA – Campegine, Reggio Emilia. L’appuntamento è per domenica 15 marzo nella piazza centrale di Campegine, precisamente di fronte al Comune; sono presenti diversi stand che vendono i famosi ciccioli in due diverse versioni: sia freschi che secchi. Nei vari stand gastronomici della sagra si possono anche gustare altre bontà come lo gnocco fritto, le chizze, la polenta fritta, i panini con la salsiccia e il vin brulè.



SAGRA DELLA RAVIOLA - Trebbo di Reno, Bologna. Domenica 15 marzo, per concludere la celebrazione religiosa delle Quarantore, va in scena la Sagra della Raviola, il dolce di pasta frolla ripieno di mostarda bolognese che un tempo veniva preparato per celebrare la festa di San Giuseppe. In questa giornata è inoltre prevista la Mostra "da Policino a Mane a Trebbo di Reno" che valorizza le antiche origini della città.



SAGRA DELLA LUMACA D’ELITE – Casumaro, Ferrara. Da venerdì 13 a domenica 15 marzo, a Casumaro, una frazione del comune di Cento, si festeggia il più importante prodotto gastronomico del paese, la lumaca. In queste giornate sono presenti vari stand gastronomici il cui menù è a base di lumache e propone ricette sia tradizionali che rivisitate. Tra le specialità ricordiamo: i bigoli al torchio di lumache, le crespelle alle lumache, lumache alla Casumarese, alla Borgogna o fritte con mix di verdure e formaggi, funghi e tartufo, radicchio al forno, pancetta saltata e tanto altro ancora.



SAGRA DEL BOMBOLONE E FRITTELLA – Anselmo, Firenze. Domenica 15 marzo ad Anselmo, frazione del comune di Montespertoli, prende il via la 22ª edizione della Sagra del Bombolone e delle Frittelle. Negli stand gastronomici della sagra si possono gustare golosità come bomboloni, frittelle di riso e ficattole. La produzione e la vendita delle cibarie inizia dalla mattina e per la sera sono previsti vari eventi tra cui giochi per bambini e il mercatino rionale. del paese.



SAGRA DEL CASTAGNOLO - Monte San Vito, Ancona. Sabato 14 e domenica 15 marzo a Monte San Vito si celebra il tipico carnevale di mezza Quaresima con la festa dedicata al castagnolo, un tipico dolce carnevalesco. La Sagra deriva dalla tradizione contadina di alleggerire il lungo periodo di sacrifici che precede la Pasqua con una festa. Sabato 15 marzo, a partire dalle ore 18.00, aprono gli stand gastronomici, in cui i visitatori possono trovare varie pietanze locali da gustare. La giornata prosegue con i concerti di musica dal vivo e attrazioni di magia, in compagnia di giocolieri e numerosi giochi organizzati. La festa continua domenica 15 marzo con il più divertente capitolo della festa: "il lancio delle salsicce con il paracadute"; rievocazione di un fatto realmente accaduto negli anni cinquanta.



SAGRA DELLA POLENTA – Viepri di Massa Carrara, Perugia. Dal 12 marzo nel piccolo borgo di Viepri va in scena la sagra dedicata alla polenta in tutte le sue varianti, bianca e rossa, al tartufo, con i funghi, ai quattro formaggi, al cinghiale, al maiale ed alla Viepratta. C’è inoltre un ricco menù gastronomico che permette di gustare molte leccornie: coratella di agnello, prelibate carni alla brace come la braciola di maiale, le salsicce, gli arrosticini di maiale, lo scottadito di agnello e stringhetta di vitello. Non manca la possibilità di gustare vari contorni, piadine assortite e dolci, il tutto accompagnato da vini DOC e IGT.



SAGRA DELLA CRESPELLA – Veroli, Lazio. Domenica 15 marzo, a Santa Francesca nella frazione di Veroli, si celebra l’evento dedicato alle crespelle: frittelle ottenute dall'impasto di farina di grano, lievito naturale, acqua e sale, lavorate in forma anellare e poi fritte nell’olio di oliva. In questa giornata, oltre alla distribuzione gratuita delle crespelle a tutti i partecipanti, si svolge la sfilata di carri allegorici trainati da animali, che ritraggono i momenti di vita contadina dell’ottocento. La sfilata, con i tradizionali abiti ciociari è inoltre ravvivata dai canti popolari e dalla ballarella.