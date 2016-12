Istria: autunno d'appuntamenti con il tartufo

Se l'Istria costiera, che comincia in Italia da Muggia, vicino a Trieste, passa per la Slovenia e arriva fino ad Abbazia, è conosciutissima per le sue spiagge e i suoi deliziosi paesini adriatici, meno noto è l'interno, ricco di magnifici paesaggi e soprattutto di delizie gastronomiche. Si chiama infatti “Triangolo del tartufo” quella zona interna della penisola che ha per vertici Pisino, Buie e Pinguente. Il tartufo bianco, che matura in autunno, si trovano soprattutto negli umidi querceti della foresta di Montona e accanto al fiume Quieto. Pinguente è nota in Istria come capitale del Tartufo. Nell'Istria rossa, quella più vicina al mare germoglia invece il tartufo nero, che matura d'estate. Il tartufo istriano bianco per decenni fu contrabbandato e venduto sul mercato nero per insaporire le tavole dell'aristocrazia europea, che però ne ignorava l'origine.



Ottobre è il suo mese - L'apice della stagione del tartufo bianco, il più caro e pregiato, è nel mese di ottobre quando a Levade, centro non lontano da Montona, durante i fine settimana si tengono numerose manifestazioni per celebrare questo sovrano indiscusso fra i suoi simili. Ma anche prima e dopo, nel corso della maggior parte dell'autunno, In Istria trattorie e ristoranti offrono ai turisti questo fungo prelibato, inaffiato da vini rossi come il Terrano o bianchi come la Malvasia Istriana, sempre leggeri e profumati.



Le prelibati piatti della tradizione - Nell'intera regione, tutti i visitatori hanno l'occasione di assaggiare i piatti tipici a base di tartufo: fusilli, strozzapreti, gnocchi, frittate e creative combinazioni con la carne e con il pesce. Numerose le mostre e le fiere che rappresentano un'ottima occasione per conoscere tutti i segreti di questo fungo magico e aromatico al quale vengono attribuite proprietà afrodisiache.



Tanti eventi per Re Tartufo - E ottobre molti gli appuntamenti gastronomici: a Montona (Motovun in croato) il 24 ottobre si tiene il Festival del terrano e del tartufo. Il giorno dopo ecco il Tuberfest di Levade (Livade in croato) ovvero la festa del tartufo bianco istriano, con la Rassegna del tartufo, show cooking, ricerca dimostrativa del tartufo, e fiera dei prodotti agricoli istriani. Il 2 e il 15 novembre a Momiano (Momjan in croato) ecco le giornate del Moscato di Momiano e del tartufo. Per finire a Pinguente (Buzet in croato) da non perdere il Weekend del tartufo, esposizione e fiera del tartufo e dei prodotti caserecci autoctoni.



Per maggiori informazioni: www.istra.hr



