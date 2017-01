Innsbruck: il magico spettacolo del Festival delle Luci Swarovski

Per tre settimane il collettivo di artisti “phase7 performing.arts”, sotto la direzione artistica di Sven Sören Beyer, tende una scintillante rete di luci e di raggi laser sull’esteso parco e collega tra di loro i punti architettonici salienti dell’area esterna, formando così un’opera d’arte totale, composta di luce e suoni. Non appena si fa buio, il giardino del Gigante diventa un paesaggio surreale, pieno di poesia e sorprese, che attira grandi e piccini nel suo incantesimo.



Spettacolo ogni 20 minuti - Nell’ambito del Festival delle luci, quattro delle opere d’arte che già si trovano nel parco, vengono immerse ogni sera in un suggestivo sistema di illuminazione. Ogni 20 minuti, dalle 17.00 in poi, queste opere si fondono in una spettacolare messa in scena globale che, accompagnata da un concetto sonoro perfettamente sintonizzato, crea in ogni angolo del parco nuovi momenti di sorpresa.



Il cristallo come fonte d’ispirazione - I creativi responsabili del concetto, unico nel suo genere, del primo Festival delle luci nei Mondi di Cristallo Swarovski sono membri del prestigioso collettivo di artisti “phase7 performing.arts” di Berlino. L’idea di trasformare tutta la superficie dei Mondi di Cristallo Swarovski in un unico, sovradimensionato cristallo di luce laser è stata ispirata dai riflessi dei celebri cristalli Swarovski



Discoteca a luce nera - Per tre fine settimana durante il Festival delle luci un‘attrazione speciale aspetta le famiglie: in quattro date (il 4, 10, 11 e 18 febbraio) dalle 16.30 la torre giochi si trasformerà in una discoteca a luce nera, che avrà molto da offrire – e non solo ai bambini. Al suono di ritmi di tendenza, ballerini professionisti mostreranno a piccoli e grandi visitatori passi alla moda di hip hop. Matite fluorescenti per trucco reagenti ai raggi ultravioletti e bolle di sapone, nastri adesivi fluorescenti per creare costumi e braccialetti pieghevoli luminosi in colori accesi fanno battere più forte i cuori dei bambini e rendono il semplice piacere di un ballo in discoteca un’esperienza indimenticabile.



I piaceri della tavola nel Daniels Kristallwelten - Allo spettacolo di luci si può anche assistere direttamente in giardino, assaporando una tazza di punch o di tè, o, durante i fine settimana, fino alle 23, a proprio agio nel Daniels kristallwelten café & restaurant, mentre ci si gode un menù di 3 o 4 portate, creato in occasione del festival delle luci (è possibile anche ordinare i singoli piatti). Il menù riprende il tema dei giochi di luce e stupirà i clienti, oltre che con attrazioni culinarie, anche con diversi effetti speciali. Qui lo chef utilizza anche giochi di luce, fumo, colori ed effetti gustativi. Inoltre si potranno anche scegliere piatti à la carte. E’ bene prenotare per tempo telefonando allo 0043 522451080.



Per maggiori informazioni: www.swarovskigroup.com