Innsbruck: aspettando le Feste in un mondo di cristallo

Il grande albero Swarovski - Un mondo di attrazioni su cui si diffonde il seducente scintillio di un vero capolavoro in cristallo: il luccicante e maestoso albero di Natale Swarovski, alto ben 15 metri e decorato con oltre 170.000 cristalli, irradia una magica luce dai suoi innumerevoli LED a risparmio energetico. Un capolavoro coronato da una speciale decorazione “Top of the tree”: l’abile artista Michael Hammers ha creato infatti una gigantesca e scintillante stella, in cristallo Swarovski, da apporre sulla cima dell’albero. Una creazione magistrale, analoga a quella da lui realizzata per il famoso albero di Natale del Rockefeller Center di New York.



Il mercatino di Natale del centro storico di Innsbruck è tra i più belli e suggestivi di tutta l’area alpina. Dal 15 novembre al 23 dicembre 2016, tutt’attorno all’enorme e scintillante albero di Natale, si dispongono bancarelle addobbate con cura che vendono tradizionali decorazioni natalizie, oggetti dell’artigianato artistico tirolese, candele e dolci natalizi. L’ente per il turismo di Innsbruck ha preparato per l’occasione convenienti pacchetti vacanze.



Il carro dei cantastorie - Qui ci si incontra per fare quattro chiacchiere con gli amici, tra un vin brûlé e le tradizionali frittelle dette Kiachln, per poi lasciarsi incantare dalle numerose proposte di intrattenimento nei dintorni della centralissima Casa dal Tettuccio d’Oro. Passeggiando tra le stradine si incontra il carro teatrale con musicisti e cantastorie, mentre nei Vicoli delle fiabe del centro storico si trovano affascinanti personaggi fiabeschi a grandezza naturale, che ricordano a tutti i passanti le favole e le leggende più amate. Dal 15 novembre al 23 dicembre 2016, ogni giorno dalle 11 alle 21.



Chic e cosmopolita in Maria Theresien Strasse - Il mercatino di Natale della via Maria Theresien Strasse, aperto dal 25 novembre 2016 al 6 gennaio 2017, accoglie gli ospiti provenienti da ogni parte del mondo con uno stile particolarmente gioioso e cosmopolita. Un intero viale di lucenti alberi in cristallo, con vista sull’imponente catena della Nordkette, risplende sulle bancarelle natalizie e invita a trascorrere una piacevole serata con gli amici, gustando prelibatezze culinarie locali al suono di musica jazz. Dal 25 novembre 2016 al 6 gennaio 2017, ogni giorno dalle 11 alle 21; 25 dicembre chiuso.



Il teatro dei burattini, lo zoo delle carezze - A soli pochi passi da Maria Theresien Strasse si trova un paradiso prenatalizio dedicato ai bambini, che però saprà conquistare anche tutti gli adulti. Sulla piazza Marktplatz di Innsbruck, proprio in riva all’Inn, si riuniscono, dal 15 novembre al 23 dicembre 2016, il teatro dei burattini con la tradizionale maschera Kasperl e tutti i suoi simpatici amici, narratori di favole, gli animali dello Zoo delle carezze e molte altre attrazioni, come la nostalgica e irresistibile giostra di cavalli. In questa magica atmosfera l’attesa di Gesù Bambino trascorrerà in un lampo per tutti i più piccoli. Dal 15 novembre al 23 dicembre 2016, ogni giorno dalle 11 alle 21.



Il mercatino di Natale in quota - C’è poi un punto d’incontro prenatalizio che, oltre ad essere molto romantico, offre una vista mozzafiato sulla città. E’ il mercatino di Natale panoramico sulla Hungerburg, sopra Innsbruck, aperto tutti i giorni dal 19 novembre al 23 dicembre 2016. Grazie allo spettacolare impianto di risalita realizzato da Zaha Hadid, raggiungere il Mercatino sarà un’emozionante avventura: si parte dal centro storico e in pochi minuti si è in quota ad ammirare la splendida vista sulla Capitale delle Alpi, respirare aria fresca e assaporare i deliziosi profumi dell'Avvento.



Il mercatino artistico di Wilten - Non può certo mancare una visita alla magia di Natale di Wilten. La Wiltener Platzl, circondata da suggestive case antiche, si raggiunge in cinque minuti a piedi dalla via Maria-Theresien-Strasse. Dal 28 novembre al 23 dicembre 2016 questa piccola oasi nel centro della città propone agli ospiti un intenso e vario programma culturale di alto livello, deliziosa gastronomia regionale e un irresistibile fascino bohémien. Dal 28 novembre al 23 dicembre 2016: da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 20; sabato dalle 14 alle 20; domenica chiuso.



Il mercatino di St. Nikolaus - Chi ama le cose piccole, ma curate e raffinate, non potrà resistere al fascino del mercatino di Natale di St. Nikolaus. Nel quartiere più antico di Innsbruck. a pochi minuti di cammino dal centro della città, ci si sente come in un altro mondo, immerso in un’atmosfera prenatalizia fatta di quiete e riflessione. In piazza Hans Brenner si potranno assaporare in tutta tranquillità deliziosi biscotti fatti in casa, ascoltando la dolce musica natalizia. Dal 25 novembre al 23 dicembre 2016, ogni giorno dalle 16 alle 21.