In tutta Italia, le sagre più golose di inizio luglio

GIORNATE DELLO YOGURT - Vipiteno (Bolzano) Dal 7 al 15 luglio la cittadina al confine con l'Austria opspita la ventesima edizione della festa che celebra uno dei prodotti d’eccellenza altoatesini. Sono in programma passeggiate nelle malghe, showcooking in piazza, la Festa delle Lanterne, in programma l’11 e il 12 luglio, per scoprire Vipiteno by night, mentre giovedì a partire dalle 18.00 si svolge la lunga notte della Latteria Vipiteno: presso la sede in via Passo Giovo 108, visite guidate, musica dal vivo, cibo e bevande. INFO: www.giornatedelloyogurt.com.



LA CUCOMBRA, SAGRA DEL COCOMERO E DEL MELONE - San Matteo della Decima (Bologna) - I sapori più freschi dell'estate sono protagonisti di una belle festa, tra spettacoli, musica e allegria. Fino a domenica 8 luglio, angurie e meloni colorano le serate in piazza con la Cucombra, la sagra che ha come protagonisti questi frutti freschi e dissetanti. Fanno loro compagnia per la gioia dei golosi, prodotti tipici come tigelle, gnocchini, pesce e rane fritte, insieme a molti altri piatti della tradizione, nei vari stand gastronomici aperti durante tutta la durata della sagra. Nel weekend si aggiungono il ristorante e la pizzeria, aperti venerdì, sabato e domenica. Ci sono poi spettacoli di ballo, orchestre, band musicali e spettacoli di magia. INFORMAZIONI: www.carnevaledidecima.it .



SAGRA DELLA VONGOLA VERACE - Goro (Ferrara) - Un doppio weekend, da venerdì 6 a domenica 15 luglio, per scoprire sapori e ricette legare alla vongola, prodotto principe di Goro, e per concedersi piacevoli escursioni in barca alla scoperta della bellezza della laguna e delle sue oasi, nel Delta del Po. La Sacca di Goro è un habitat ideale per cefali, orate, branzini e per la riproduzione e l'allevamento di cozze, ostriche e vongole veraci: la sagra è una ghiotta occasione per scoprire questi deliziosi prodotti del mare e per effettuare escursioni in barca, con partenza dai porti di Goro e Gorino, in una delle zone umide più affascinanti del nostro Paese. INFORMAZIONI - www.comune.goro.fe.it.



FESTIVAL DEL BRODETTO E DELLE ZUPPE DI PESCE - Fano (Pesaro e Urbino) - Un lungo weekend, da giovedì 5 a domenica 8 luglio, per scoprire tanti buoni sapori marchigiani e divertirsi con un ricco programma di eventi legati alla tradizione marinara e cultura gastronomica: ci sono lezioni di cucina, letteratura e poesia, musica e divertimento. Il Festival, anche se cambia mese e anticipa a luglio la festa che viene di solito celebrata a settembre, propone squisite leccornie e interessanti momenti di condivisione culturale. Ci sono cooking show, musica, convegni, lezioni di cucina, degustazioni, corsi, giochi e gare sportive. C'è anche il "Fuori Brodetto", un evento che racchiude un circuito di oltre 30 ristoranti marchigiani che propongono la zuppa di brodetto a un prezzo speciale. INFORMAZIONI: www.festivalbrodetto.it.



FESTA DELLA LAVANDA - Castelnuovo di Assisi (Perugia) – Fine settimana conclusivo dedicato ai colori, profumi e buoni sapori della natura umbra, fino a domenica 8 luglio. Oltre a passeggiare presso i filari di lavanda o nel giardino delle salvie ornamentali e accanto al campo delle erbe aromatiche, si può visitare la mostra di florovivaismo con le piante e i prodotti artigianali alla lavanda e con tante piante rare, rose, agrumi e piante grasse. C’è anche il mercato di artigianato di qualità. Si possono effettuare visite guidate per scoprire i profumi di piante aromatiche spesso sconosciute e assistere alla distillazione della lavanda e all'estrazione dell'olio essenziale. Ingresso gratuito. INFORMAZIONI: www.illavandeto.com.



PIZZA IN PIAZZA - Cretone (Roma) - Longarini, pizza fritta e pizza al forno: sabato 7 e domenica 8 luglio Cretone si fa in tre, per proporre i migliori prodotti tipici locali e le ricette della tradizione. Cretone è un piccolo angolo di paradiso a pochi chilometri da Roma, famoso per le sue acque termali che sgorgano naturalmente da millenni. I visitatori possono deliziare il palato con le pizze cotte al momento e condite con ingredienti rigorosamente del luogo, genuini e biologici; la pizza può essere affiancata a un’altra specialità della tradizione: i longarini, un primo piatto tipico locale.



FESTA DEL PORRCINO - Marcetelli (Rieti) - Il delizioso fungo è principe dell'estate laziale; in particolare domenica 8 luglio è protagonista di una bella sagra che anima il grazioso borgo di Marcetelli, arroccato su uno sperone di roccia. Sono in programma degustazioni, musica dal vivo, stand e visite guidate al borgo. Dalle 9 del mattino fino a tarda sera, i funghi porcini esaltano il sapore delle bruschette, delle fettuccine e dei bocconcini, da gustare insieme alle carni alla griglia e a un buon bicchiere di vino rosso. Sono in programma numerosi appuntamenti di intrattenimento, tra buoni sapori, allegria, folclore ed eccellenze locali. INFO: www.visitbracciano.it



SAGRA DELLA PATATA - Angri (Salerno) - Le tradizioni e cibo popolare di campagna sono protagonisti, sabato 7 e domenica 8 luglio, nel pittoresco borgo salernitano, di menù interamente a base di patate; la festa vuole rievocare la tradizione agricola con i mestieri, i prodotti e soprattutto i piatti tipici preparati con la patata ricciona, una varietà di antica origine e che oggi rischia di scomparire, soppiantata da colture provenienti dall'estero. La festa è l'occasione per scoprire allegramente tanti piatti tipici come gnocchi, parmigiana di patate, spezzatino con patate, twister di patate, gateau di patate e persino un dolce, la zeppola di patate. Ci sono anche arti, mestieri e spettacolo pirotecnico. INFORMAZIONI: www.sagradellapatatangri.it.