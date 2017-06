In Riviera Romagnola, la Fiera della conchiglia

Le vie del centro di San Mauro Mare, la graziosa località adriatica in provincia di Forlì-Cesena, si animano di bancarelle multicolori con le più belle conchiglie e oggetti creati con questi splendidi gioielli del mare per la XIII edizione della Fiera della conchiglia, che anima le strade cittadine e il lungomare nelle giornate di sabato 1 domenica 2 luglio. Due giorni tutti dedicati ai collezionisti e agli appassionati di questi delicati e affascinanti tesori marini che tutti ci siamo divertiti a conservare in ricordo delle vacanze. Oltre alle conchiglie si trovano prodotti di artigianato, pittura, favole e la fontana dei desideri. L’ingresso è libero.