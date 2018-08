In Piemonte il Raduno internazionale degli spazzacamini

Attenzione, attenzione! La tradizione vuole che stringere la mano a uno spazzacamino porti fortuna. Per propiziarsi la buona sorte è bene andare a Santa Maria Maggiore, in Valle Vigezzo , da venerdì 31 agosto a domenica 2 settembre: gli spazzacamini di mezzo mondo si incontrano proprio qui, per la 37esima edizione del loro raduno internazionale, tra ricordi, musica, tradizionali racconti e la suggestiva sfilata con centinaia di spazzacamini dei più svariati Paesi. Le opportunità di stringere la mano a uno di loro sono quindi moltissime.

Il raduno, organizzato dall’Associazione Nazionale Spazzacamini con la collaborazione del Comune di Santa Maria Maggiore e della Pro Loco di Santa Maria Maggiore, è una di una delle più conosciute manifestazioni piemontesi e una splendida opportunità di conoscere una valle bellissima, culla del mestiere reso celebre da Bert, il simpatico spazzacamino amico di Mary Poppins, la bambinaia più magica del cinema.



Quello dello spazzacamino è un mestiere duro, fatto di lavoro nero e sporco, che in questo fine settimana è protagonista di un evento unico al mondo che richiama come ogni anno migliaia di visitatori da tutta Italia: il Raduno presenta però le reali atmosfere di questo mestiere, molto differenti da quelle romantiche proposte dal film di Disney, celebrando l’autenticità di un lavoro oggi tutelato e moderno, ma nel recente passato legato a vicende anche drammatiche. Le strade di Santa Maria Maggiore si popolano di oltre mille spazzacamini, colorati di fuliggine sui volti, con tanto di attrezzi del mestiere e abiti di lavoro (tradizionalmente neri, tranne quelli della delegazione olandese, di un candido bianco). Proprio dalla Val Vigezzo partirono tanti emigranti, giovani e giovanissimi, alla ricerca di fortuna e di lavoro tra le canne fumarie delle pianure del Nord Italia e soprattutto di Paesi esteri.



Le nazioni più rappresentate sono Austria, Germania e Svizzera, ma ci sono anche tanti spazzacamini in arrivo dai Paesi dell’est Europa, dalla Scandinavia, Stati Uniti, Giappone, Russia e, per la prima volta, persino dall’Uruguay. L’edizione 2018 della manifestazione è realizzata con il supporto dell’Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte, del Museo Regionale dell’emigrazione vigezzina nel mondo e del Consiglio Regionale del Piemonte, e con il patrocinio di Confartigianato Novara e VCO e della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola.



Per conoscere il programma completo dei tre giorni di festa, sito Internet http://santamariamaggiore.info/