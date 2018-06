In Lunigiana un festival da vivere in famiglia

Si terrà infatti dal 15 al 17 giugno a Filetto di Villafranca di Lunigiana la prima edizione del Lunigiana Folks&Family Fest, occasione di promozione e scoperta della terra del misterioso popolo dei Luni, della valle dei cento castelli e delle sue mille tradizioni.



All’aria aperta – Ad ospitare questa prima edizione sarà il borgo di Filetto , nel Comune di Villafranca in Lunigiana (MS), con il suo caratteristico impianto fortificato a forma quadrilatera in stile “castrum” romano-bizantino percorso da stretti vicoli e due belle piazze, e fuori dalle mura il suo magico castagneto secolare. Il festival non avrà però sede fissa, ma intende toccare e valorizzare durante le tre giornate anche altri punti d’interesse nei comuni circostanti, anch’essi parte della Riserva Unesco Uomo e Biosfera Appennino Tosco-Emiliano. La Lunigiana è una destinazione ideale per gli amanti delle escursioni e delle attività in aperta natura, un’occasione per esplorare questo affascinante lembo di Toscana che si apre tra i Parchi dell’ Appennino Tosco-Emiliano e delle Alpi Apuane , tra i borghi e i boschi attraversati dall’antica Via Francigena.



Trekking e canyoning - La manifestazione prevede un programma di escursioni ed attività itineranti alla scoperta dei borghi e del patrimonio naturale delle località lunigianesi raggiungibili a piedi, in bicicletta, a cavallo. Ci sarà modo anche di percorrere parte dell’antico percorso della Via Francigena e di esplorare le vie d’acqua della zona, provando l’emozione del trekking fluviale o canyoning. Il programma riserverà un grande spazio per i laboratori e gli spettacoli per bambini e per l’intera famiglia, mentre la sera sarà protagonista la musica grazie ai concerti nella suggestiva piazza superiore del borgo.



Eccellenze culinarie - La motivazione alla base del Folks & Family Fest è di proporre la Lunigiana come destinazione adatta per le famiglie che intendono trascorrere alcuni giorni di festa, benessere e relax in uno scenario naturale d’eccezione. Ecco perché avranno un ruolo importante i servizi per il pubblico, come l’ospitalità fornita dalla rete di strutture ricettive - hotel, agriturismi, ostelli e camping; e la proposta in termini di sapori e di eccellenze culinarie curate dalle associazioni locali.



