In fiera, “Fa' la cosa giusta!”

09:46 - Nei padiglioni di Fieramilano si svolge da venerdì 13 a domenica 15 marzo la dodicesima edizione di “Fa' la cosa giusta!”, la fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili. Per queste giornate sono in programma numerose eventi e iniziative che insegnano a vivere in modo più leggero e sostenibile per se stessi e per l'ambiente. La fiera è uno dei principali punti di riferimento per il settore dell'economia solidale e sostenibile ed è il luogo di incontro e condivisione di stand, botteghe artigiane, laboratori, spazi verdi, ristoranti, spettacoli e incontri.

La fiera è divisa tra prodotti e iniziative in tredici sezioni tematiche: Mangia come parli, Vegan, Pianeta dei piccoli, Mobilità sostenibile, Turismo consapevole e percorsi, Critical fashion, Abitare green, Editoria e prodotti culturali, Pace e partecipazione, Commercio equo e solidale, Cosmesi naturale e biologica, Economia carceraria, Servizi per la sostenibilità.

A queste si aggiungono spazi speciali: l’area Green Makers che propone idee, progetti, prototipi e servizi di innovazione sostenibile, dagli oggetti di design ai progetti di recupero di materiali di riciclo.



A “Fa' la cosa giusta!” è inoltre possibile imparare a produrre detersivi e detergenti per la pulizia della casa, ad esempio un anticalcare all’acido citrico, un detersivo per vetri, un disinfettante a base di oli essenziali per bagno e sanitari e molti altri. Si possono scoprire anche i “1000 usi del bicarbonato di sodio”, per la pulizia e per la cosmesi: detergenti come lo spray per il forno e crema pulente multiuso, ma anche deodoranti per la persona, detergenti per la pulizia di giocattoli e lettiere per i nostri amici a quattro zampe.



Sono presenti alla manifestazione anche i laboratori di cucina in cui i visitatori possono sperimentare la cucina crudista, che permette di realizzare piatti nutrienti, privi di ingredienti di origine animale e adatti anche a chi soffre di intolleranze al latte o al glutine. Inoltre è possibile scoprire molti toccasana da preparare in casa come il siero di kefir, ricchissimo di vitamine e sali minerali.



Non mancano workshop dedicati al giardinaggio come “Impariamo a fare i Kokedama”, per scoprire l'antica tecnica giapponese con cui le piante sono messe a dimora in un pane di terra avvolto dal muschio e assicurato dallo spago, per realizzare così dei veri e propri complementi d'arredo verdi. O ancora laboratori per imparare a trasformare gli abiti che non si utilizzano più, o per realizzare un "WineBike", portavino da bici grazie a scarti industriali.



Molti incontri sono dedicati ai bambini e alle loro famiglie: ad esempio il seminario per genitori alle prese con i nativi digitali, o quelli dedicati all'educazione per crescere i propri figli in maniera serena e aperta verso il futuro. Per le aspiranti mamme c’è invece un appuntamento ad hoc dedicato all'alimentazione pre-concezionale, pensata per apportare tutti i nutrienti necessari per una gravidanza in piena salute. Bambini e ragazzi possono inoltre sperimentare nuove attività anche all'interno dei laboratori creativi: imparare a trasformare il latte in formaggio, impastare e stendere la pasta fresca oppure imparare a muoversi in bicicletta in sicurezza sulla mini-pista ciclabile.



Fa’ la cosa giusta!

Fieramilanocity, viale Scarampo, GATE 8, Milano

Giorni e orari di apertura: venerdì 13: dalle 9.00 alle 21.00;

sabato 14 dalle 9.00 alle 22.00;

domenica 15 dalle 10.00 alle 20.00

Info: falacosagiusta.terre.it