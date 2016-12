In Alto Adige impazza il jazz

Il Sudtirol Jazzfestival Altoadige offre, come in ogni sua edizione, musica di alto livello in luoghi davvero unici. Si fa musica nei teatri, ma anche nelle piazze, nei rifugi e sulle vette, in un crescendo di emozioni: la kermesse 2016 si propone come una sorta di esplorazione musicale all’insegna della varietà, della ricerca delle sonorità più nuove, dei gruppi emergenti, del nuovo jazz; con un’attenzione particolare a incontri inediti fra artisti di diverse parti del mondo, fra giovani promesse e star già conosciute. Al “main program” del Festival bisogna infatti aggiungere la consueta serie di eventi organizzati a margine della rassegna principale, che invadono pacificamente l’intero territorio provinciale: i comuni chiamati ad sopitare almeno un evento sono infatti 20, per un totale di oltre 60 diverse location. Dal fondovalle di Frangarto dove si è svolta la serata d’apertura si sale fino ai 2.145 metri del rifugio Comici, in un viaggio musicale che coinvolge tutto l’Alto Adige, congiungendo idealmente la Val Venosta con la Val Badia: dal rifugio Feltuner Hütte e le piramidi di terra del Renon fino ai monti di Fanes, dal Messner Mountain Museum di Solda a Monte San Vigilio fino ad arrivare al Passo delle Erbe.



Segnaliamo in particolare il progetto “Water Music”: il pittoresco lago di Carezza e il laghetto di Fiè fanno da cornice a concerti particolari, in cui i musicisti suonano su pontili e imbarcazioni. Il primo in ordine cronologico ad entrare in scena è il lago di Carezza, sulle cui rive il 30 giugno alle 21 Matthias Schriefl, ormai ospite fisso della rassegna altoatesina, si esibisce “unplugged” assieme alla sua band Shreefpunk e ad un quartetto d’archi. Il 1° luglio alle 20.30 invece, la band Max Andrzejewski’s Hütte e un coro misto, suonano in mezzo alle acque del laghetto di Fiè. Oltre che dai coristi scelti per l’occasione, il quartetto di Andrzejewski, che negli ultimi anni ha letteralmente fatto furore in Germania, è supportato da sei cantanti altoatesini scelti al termine di un workshop. Il concerto è intitolato “Max Andrzejewski's Hütte & Chor gehen fremd”.



Tra gli appuntamenti di “Jazz on the mountains”, si sale in alta quota per raggiungere location suggestive come rifugi alpini, stazioni delle funivie e castelli. Ecco alcuni esempi: sul Renon, il 1° luglio alle 11 matinée al Parkhotel Holzner del giovane pianista Elias Stemeseder, mentre il 2 luglio alle 14 il trombettista Giovanni Falzone e le sue Mosche Elettriche si esibiscono al Rifugio Feltuner. Il 3 luglio il Festival propone vari concerti in due zone dolomitiche molto amate dagli escursionisti: il parco naturale Fanes-Senes-Braies e, per la prima volta, anche i rifugi vicini al Passo delle Erbe.



Nuovo e altamente suggestivo si preannuncia anche il progetto “Jazztronomy”, in programma presso il Planetarium di San Valentino in Campo. Il 2 luglio, sotto il suggestivo firmamento virtuale del Planetarium, un trio assemblato per l’occasione, e con la partecipazione del trombettista Franz Hautzinger, esecutore di primo piano nel mondo del jazz e della musica elettronica, suona “musica celestiale” scritta e improvvisata. Il numero dei posti a sedere è limitato (53), ragion per cui sono stati previsti due concerti, alle 19 e alle 20.30. Ricordiamo anche i concerti al Museion di Bolzano per il progetto “Art meets Jazz”, dove giovedì 30 giugno è in programma un'intera giornata di jazz. Si inizia alle 11 con un trio nel Museion Passage; alle 18 spazio al trombettista statunitense Peter Evans, famoso soprattutto per le sue libere improvvisazioni. Dopo la visita guidata alla mostra allestita al Museion, alle 21 i visitatori possono godersi un doppio concerto con il trio italiano “Hobby Horse” e il trio austriaco “Edi Nulz” che si alternano sul palco, fino al gran finale che li coinvolge insieme.



Il programma completo degli appuntamenti è disponibile sul sito Internet: www.suedtiroljazzfestival.com/