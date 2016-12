In Alto Adige è tempo di far festa

Quando si pensa all’Alto Adige la mente ci riporta al verde dei prati d’estate, al bianco della neve sulle montagne in inverno, alle immagini di una natura incontaminata dove la mano dell’uomo interviene con grande rispetto e attenzione. Quando si pensa all’Alto Adige in questa stagione si pensa ai colori, ai profumi, alle immagini di una tavola imbandita ricca dei prodotti che l’autunno regala, dalle castagne al vino novello, dalle mele al pane magari con un po’ di speck Alto Adige IGP.



Dal 2 al 4 ottobre si parte da Bressanone dove la piazza del Duomo si trasforma in un grande forno a cielo aperto per ospitare l’annuale appuntamento con il Mercato del Pane e dello Strudel. Ogni vallata porta in piazza le sue tipicità, dalle pagnotte venostane in coppia al pane di segale, dalla pagnotta pusterese allo Schüttelbrot, il pane di segale croccante ma anche tanti dolci tipici, fra tutti il tipico strudel. Dal 2011, grazie al progetto Regiograno, si è dato un nuovo impulso alla coltivazione dei cereali in Alto Adige creando una stretta rete di collaborazione tra agricoltori, mugnai e panificatori al fine di preservare la biodiversità del paesaggio culturale. Il Marchio di Qualità Alto Adige, oltre a garantire la provenienza regionale, sta per l’utilizzo di grano locale e per la produzione artigianale.



A poche vallate di distanza, e precisamente in Val di Funes, sabato 3 e domenica 4 ottobre, si festeggia invece il re dei salumi altoatesini: lo speck. Incorniciati dallo straordinario spettacolo del gruppo alpino delle Odle, migliaia di buongustai arriveranno per festeggiare con musica, giochi e un grande mercato contadino, le prelibatezze a base di Speck Alto Adige IGP (indicazione geografica protetta).



Entrambi gli eventi aderiranno quest’anno all’iniziativa 'going Green Event', verranno cioè organizzate e programmate secondo criteri sostenibili. Le manifestazioni nascono dalla collaborazione tra EOS – Organizzazione Export Alto Adige della Camera di Commercio di Bolzano – il Consorzio Tutela Speck Alto Adige, l'Associazione Turistica Val di Funes.



Per il programma dettagliato dei due appuntamenti consultare il sito www.mercatodelpane.it e www.festadellospeck.it.