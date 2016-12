In Alta Garfagnana le eccellenze gastronomiche di inizio autunno

Alta Garfagnana, Festival dʼautunno 1 di 6 Ufficio stampa Ufficio stampa Alta Garfagnana, Festival d'autunno Due giorni per scoprire tanti buoni sapori, artigianato e natura. 2 di 6 Ufficio stampa Ufficio stampa Alta Garfagnana, Festival d'autunno Due giorni per scoprire tanti buoni sapori, artigianato e natura. 3 di 6 Ufficio stampa Ufficio stampa Alta Garfagnana, Festival d'autunno Due giorni per scoprire tanti buoni sapori, artigianato e natura. 4 di 6 Ufficio stampa Ufficio stampa Alta Garfagnana, Festival d'autunno Due giorni per scoprire tanti buoni sapori, artigianato e natura. 5 di 6 Ufficio stampa Ufficio stampa Alta Garfagnana, Festival d'autunno Due giorni per scoprire tanti buoni sapori, artigianato e natura. 6 di 6 Ufficio stampa Ufficio stampa Alta Garfagnana, Festival d'autunno Due giorni per scoprire tanti buoni sapori, artigianato e natura. leggi dopo slideshow ingrandisci

Una festa itinerante, aperta al pubblico a ingresso gratuito, che si sviluppa su varie aree della tenuta (un polo turistico alberghiero immerso in 600 ettari di parco naturale che offre svago, sport e benessere in un'unica soluzione) tra stand di prodotti artigianali, tessili ed enogastronomici tipici del territorio. Turisti e gourmet possono così conoscere e degustare le specialità della Valle del Serchio e della Garfagnana, un concentrato di eccellenze enogastronomiche; ricordiamo in particolare i tre presidi ufficiali Slow Food: il Biroldo (antico sanguinaccio prodotto con carne di maiale e spezie), il Pane di Patate (lavorato come da tradizione con le patate bollite e poi schiacciate nell'impasto e cotto nel forno a legna) e il Prosciutto Bazzone, caratterizzato dalla forma allungata e dal sapore penetrante e delicatamente aromatico. A questi si aggiungono altri prodotti tipici del territorio, come la Mondiola, un salame preparato con carni suine di prima scelta aromatizzate con spezie, i funghi porcini che crescono all'ombra dei castagni nei boschi che ricoprono la Valle, il farro IGP biologico e la trota, dato che questa zona conta una delle migliori produzioni di troticultura d'Italia.



Numerosi anche gli espositori di prodotti di artigianato, tessuti in lino e cesti fatti a mano, borse e cappelli, bigiotteria con pietre dure e oggetti in legno, lavorazioni ad uncinetto e lana della Garfagnana. Il programma prevede anche attività all’aria aperta, passeggiate nel verde della Tenuta, spettacoli circensi e musicali, laboratori, iniziative sportive e ludico-didattiche e gonfiabili per bambini.



Tra gli eventi in calendario segnaliamo in particolare:

Sabato 17 settembre: ore 10.30 inizio del Festival d’Autunno e taglio del nastro. Dalle 10.30 alle 18.30 spettacoli circensi e laboratori con animatori della Cooperativa Onlus “Chez nous… le cirque!” Ore 15.30 distillazione della lavanda del Ciocco con l’agronomo Claudio Lorenzoni



Domenica 18 settembre: Ore 11.00 - spettacolo de “La Muffrina”, gruppo folcloristico affiliato alla Federazione Italiana Tradizioni Popolari che dal 1956 porta in tutto il mondo i canti e balli tipici della Garfagnana; ore 16.00 - musical per bambini “Il fantastico mondo di Pinocchio”; ore 17.30 - aperitivo in musica con gli Aristodemo’s, gruppo musicale appassionato di swing anni ’30, ’40 e ’50. Per informazioni sito Internet http://ciocco.it, o attraverso “Il Ciocco App”, applicazione che può essere scaricata gratuitamente dagli utenti Android e iOS.



In coincidenza con il Festival d’autunno, il Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & SPA – situato all’interno della tenuta, propone uno speciale pacchetto per due persone in compagnia di uno chef. Una originale esperienza culinaria che parte dalla visita al mercato per la scelta e l'acquisto dei prodotti freschi e tipici locali e, dopo una lezione di cucina personalizzata nella quale si impara come prepararli e valorizzarli al meglio, si conclude con la degustazione di un menù creato per l'occasione (valido dall'1 settembre al 30 novembre 2016). Per informazioni: www.renaissancetuscany.com/it