Imperia: Olioliva, alla scoperta dei sapori liguri

12:37 - Imperia a “tutto olio”. Torna nel capoluogo ligure Olioliva, importante fiera che crea una grande vetrina composta da quasi duecento espositori, dedicata all’offerta gastronomica e agroalimentare della Liguria, con un particolare occhio di riguardo al pregiato olio extravergine qui prodotto. Il programma dell’evento prevede tre giorni, dal 14 al 16 novembre, dedicati a degustazioni, forum, laboratori didattici e importanti momenti di condivisione. La rassegna è caratterizzata anche da un intenso legame con la cultura del mare.

Venerdì 14 si aprono le danze, con apertura e inaugurazione ufficiale alle 9:30 e, mezz’ora dopo, il Forum Dieta Mediterranea. Dalle 15.00 alle 16.00 si svolge il goloso Laboratorio del gelato all’olio d’oliva, seguito dal Laboratorio di cucina “La cambusa del Tigullio”, dalle 16.00 alle17.00. Durante tutto il pomeriggio si svolgono convegni e dibattiti dedicati alla produzione dell’olio e alle nuove sfide del comparto con importanti momenti di condivisione e confronto. Alle 19.00 “Ricette, cibo e narrazione” propone i migliori piatti della tradizione gastronomica delle Città dell’Olio. La serata si conclude con musica dal vivo folk & jazz.



Sabato 15, dalle 9.00 alle 11.00, la gara dilettantistica a premio “Non c’è paragone”, durante la quale i partecipanti si cimentano nella preparazione di piatti della tradizione. Alle 11.30 è il momento di scoprire “L’acciuga dal mare alla tavola. I segreti dell’acciuga sotto sale”, con dimostrazioni pratiche di un pescatore locale, portavoce dell’indissolubile legame della terra ligure col mare.



Anche durante questa giornata sono molti gli appuntamenti di condivisione e dialogo; ricordiamo, su tutti, “Tramandare le tradizioni marinaresche con la scuola di nodi” alle 17.00 e, un’ora dopo, lo spazio dedicato a “L’oliva taggiasca tra il dolce e il salato”. Domenica 16, giorno di chiusura della rassegna, è in programma la sessione “La dieta mediterranea nella catena del valore della cultura e della comunicazione”, dibattito moderato da Milena Arnaldi che prevede numerosi interventi e confronti sulla tematica. Alle 12.15 vengono premiati i partecipanti al corso ONAOO, Organizzazione Nazionale Assaggiatori Olio di Oliva. Non mancano, ovviamente, gli spazi per scoprire i migliori prodotti liguri e nazionali.



Per maggiori informazioni sul programma delle giornate di Olioliva consultate il link www.promimperia.com

Olioliva è un evento segnalato da Weekendagogo, portale specializzato nell’offrire i migliori pacchetti weekend e regalare curiosi spunti per trascorrere un fine settimana diverso dal solito tra arte, cultura, folclore e buona cucina.