Il parco Leolandia ospita il Nerf Camp 2015

Per soddisfare la voglia di azione, adrenalina e divertimento allo stato puro dei ragazzi di ogni età, ha preso il via il Nerf Camp. Una mega arena itinerante in giro per l'Italia, un vero e proprio campo d'addestramento all'interno del quale mettersi alla prova e superare una serie di sfide, armati del coloratissimo blaster, a cominciare dal tiro a segno, per diventare degli Agenti Speciali Nerf. Da mercoledì 24 a domenica 28 giugno il camp fa tappa a Leolandia Park di Capriate San Gervasio (in provincia di Bergamo), a due passi da Milano, famoso per l'Italia in miniatura e per ben 38 altre attrazioni.