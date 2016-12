5 novembre 2014 Il Giro d’Italia in un weekend: scegli il tuo evento Diario di un fine settimana italiano: dieci proposte per un viaggio lungo lo Stivale fra tradizioni e antichi sapori. Vota il tuo preferito Tweet google 0 Invia ad un amico

18:00 - Anche per il fine settimana 14-16 novembre Weekendagogo ha selezionato, grazie al voto dei suoi utenti, gli appuntamenti più interessanti e ha compilato una top10 di eventi, sagre e feste tra cui siete tutti invitati a indicare il vostro preferito. Ogni settimana l’evento vincitore entra a far parte della selezione Giro d'Italia in 52 Weekend.

Giunto alla 46° tappa il Giro è un vero e proprio diario di bordo degli eventi più amati dagli italiani. Collegandosi al sito www.weekendagogo.com è infatti possibile candidare e/o votare i propri eventi preferiti per portarli in finale. L’evento vincitore della settimana riceve la visita degli inviati di Weekendagogo, i quali realizzano un reportage video fotografico e lo condividono sui social network più famosi. Per esprimere la tua preferenza nella top10 del prossimo fine settimana CLICCA QUI.



Cantine Aperte: San Martino al Tagliamento (PN) e il Movimento del Vino FVG promuovono un evento per conoscere e gustare il buon vino friulano grazie a sapienti abbinamenti e ai consigli di premiati sommelier.

Fiera Regionale del Tartufo e Cucina e Cantina: Asti (AT) propone uno dei prodotti di qualità del territorio piemontese, il tartufo. Una fiera durante la quale viene proposto non solo il pregiato tubero ma anche i migliori prodotti della stagione autunnale

Tuttomele: Mele a non finire a Cavour (TO) in un evento giunto alla 35° edizione con laboratori del gusto, mostre fotografiche, stand per la vendita dei prodotti migliori e le ricette più golose a base del succoso frutto.

Aj a Caraj: Caraglio (CN) è famosa per la produzione di una particolare varietà di aglio che, durante questo evento, viene proposto in tutte le sue pregiate qualità tra degustazioni e convegni.

Festa del Pane: Appuntamento a Cuirone (VA) con uno degli alimenti più diffusi nel mondo e che in Italia appartiene alla tradizione gastronomica più antica. Si impara a preparare il pane casereccio migliore, scoprendo i segreti della lievitazione.

Festa del Torrone: a Cremona (CR) arriva il weekend più dolce dell’anno dedicato al torrone. Tema di quest’anno è la multimedialità tra convegni, presentazioni e per i più golosi le immancabili degustazioni.

Olioliva: Imperia (IM) e il pregiato olio ligure sono protagonisti di un evento dedicato al mangiare bene e a una delle eccellenze della regione. Stand enogastronomici, degustazioni e dibattiti arricchiscono il programma di appuntamenti..

November Porc: Polesine Parmense (PR) ospita una delle date di questo evento dedicato, ovviamente, al maiale e a tutte le prelibatezze che si ricavano da questa carne, dagli insaccati migliori ai salumi.

Festa dei Falò: San Martino dei Colli (PG) promuove un turismo di qualità, legato ai tanti presidi Slow Food del territorio, alla salvaguardia dell’ambiente e a dolci momenti di ristoro dove potete assaggiare le migliori ricette caserecce umbre.

Rassegna Vini Novelli di Sardegna: a Milis (OR) arrivano le migliori cantine dell’isola per promuovere le etichette più pregiate di vini novelli.