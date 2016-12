Il Fai e le Giornate di Primavera 2015

06:00 - Sono un appuntamento ormai storico le bellezze d’Italia più segrete, siti meravigliosi che di solito non sono aperti al pubblico e che, in via straordinaria, tornano a rivelarsi: sabato 21 e domenica 22 marzo 2015 si svolgono le Giornate FAI di Primavera, giunte alla loro 23ª edizione. L’iniziativa apre ai visitatori chiese, ville, borghi, palazzi, aree archeologiche, castelli, giardini, studi televisivi, ma anche luoghi di archeologia industriale, caserme, archivi musicali e scuole militari. Quest'anno sono oltre 780 i luoghi aperti nelle diverse regioni italiane, visitabili con un contributo libero.

Le Giornate di Primavera, che si svolgono sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, sono un grande evento di piazza dedicato ai beni culturali, un appuntamento che da anni esprime il desiderio di parteciupazione e l’orgoglio di appartenere a una collettività che ama i luoghi in cui vive e che finora ha coinvolto oltre 7.800.000 italiani ogni anno Tutto questo si esprime in un’atmosfera speciale nella quale ci si sente tutti uniti persino facendo la coda all'ingresso, in attesa di visitare luoghi di solito inaccessibili, ma che costituiscono la nostra identità e che rappresentano una ricchezza comune. Da Nord a Sud, da Est a Ovest, sono dunque moltissimi i luoghi aperti alla visita. Per fare qualche esempio, a Matera viene eccezionalmente riaperta la Cattedrale, non visitabile da 15 anni a causa dei lavori di restauro; a Roma è in programma la straordinaria apertura di Palazzo Chigi, sede del Governo della Repubblica, mentre a Milano si può accedere alla Scuola Militare Teullè, la più antica delle istituzioni napoleoniche ancora esistenti in città, nata nel lontano 1802. A fare da guida ai visitatori sono chiamati oltre 25.000 Apprendisti Ciceroni, giovani studenti chiamati ad illustrare gli aspetti storico-artistici dei monumenti.



I siti in occasione delle Giornate accolgono tutti i visitatori, ma gli iscritti al FAI godono di particolari agevolazioni: ad esempio hanno un accesso preferenziale senza bisogno di mettersi in coda con gli altri visitatori e possono approfittare di alcuni luoghi aperti esclusivamente per loro. Tra questi segnaliamo, a Milano l'Archivio Storico Ricordi, una delle più importanti raccolte musicali private del mondo, risalente al 1808, in cui si conservano oltre 3.500 partiture dal ‘700 al primo ‘900, oltre 15.000 lettere di musicisti e librettisti, e ancora bozzetti, figurini, libretti, foto d'epoca; a Venezia viene aperta la Sala di San Domenico presso l'Ospedale civile dei SS Giovanni e Paolo; a Trieste è prevista l'apertura del Faro della Vittoria, alto 65 metri; a Cremona c’è la visita ai matronei della Cattedrale di Santa Maria Assunta, con la possibilità di osservare da vicino gli splendidi affreschi cinquecenteschi del presbiterio. Inoltre tutte le aperture di Roma nella giornata di sabato 21 marzo sono riservate agli iscritti FAI.



In occasione delle Giornate di Primavera vengono inoltre organizzati numerosi eventi nei Beni del FAI, i numerosi luoghi in tutta Italia di cui il Fondo Ambiente si prende cura; sono previste originali visite guidate, momenti di festa, aperitivi, musica e degustazioni.



I fondi raccolti durante le Giornate FAI di Primavera saranno impiegati per gli scopi statutari della Fondazione e in particolare per la manutenzione dei Beni FAI aperti al pubblico. Le Giornate, infatti, oltre a essere un momento di incontro prezioso ed emozionante, sono anche un’importante occasione di condivisione degli obiettivi e della missione della Fondazione. Tutti possono dare il loro sostegno attraverso l’iscrizione annuale, per avere sconti, omaggi e opportunità e in occasione delle Giornate FAI di Primavera per visite esclusive e per corsie preferenziali, oppure con un contributo libero, o ancora con l’invio di un SMS solidale al numero 45507, attivo dal 16 al 22 marzo. Si possono donare 2 euro da cellulari o 2 euro con chiamata da rete fissa.



Per l’elenco completo dei siti aperti e per tutte le informazioni sito Internet www.giornatefai.it. Si può inoltre scaricare dagli store di Google e Apple l’app gratuita delle Giornate FAI di Primavera (www.appgiornatefai.it), capace di riconoscere la nostra posizione e di indicare in mappa i luoghi più vicini a voi da visitare.