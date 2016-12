Il Desco, viaggio tra le eccellenze lucchesi

12:28 - A Lucca per scoprire come e cosa mangiare bene, assaporando solo i prodotti migliori cucinati e selezionati con cura dalle mani e voci di Slow Food Lucca Compitese Orti Lucchesi. E’ possibile, per ben tre fine settimana, (22-23, 29-30 novembre e 6-7dicembre) grazie a Il Desco, un viaggio alla scoperta dei sapori della tavola lucchese.

Nel suggestivo loggiato del Real Collegio vanno in scena le tradizioni enogastronomiche lucchesi. Lo spazio, diviso in tre aree specifiche, dà a tutti la possibilità di conoscere e comprendere meglio le tante specialità locali.



Troviamo una Sala Gialla, Slow Time, dedicata al mondo Slow Food e alle migliori proposte appositamente selezionate dall’Associazione: qui, a seconda del weekend in cui si partecipa, si può prendere parte a gustosi aperitivi, assistere a showcooking dedicati alla tematica del fine settimana in corso e assistere a interessanti dibattiti e confronti. Nella Sala Verde, Slow Food Kids, anche i più piccoli possono partecipare ad attività pensate e create appositamente per loro, uno spazio per avvicinare anche loro allo stile di vita “slow” con gustose merende e laboratori didattici.



La Sala Viola, Wine School, come già si intuisce dal nome, è dedicata ai vini (e birre) più pregiati, perché i piatti migliori vanno accompagnati rigorosamente dalle migliori bottiglie, da apprezzare con ognuno dei cinque sensi grazie a incontri dedicati a gusto, udito, tatto, olfatto e vista. Anche il Chiostro Antico si anima ogni domenica, diventando sede di Incontri Fumosi, appuntamento sempre curato da Slow Food Lucca Compitese Orti Lucchesi.



Collateralmente all’evento principale si sviluppa anche Esco dal Desco, una lunga lista di appuntamenti tra mostre, convegni, workshop dedicati sia al mangiare sempre slow e lucchese, che alle tradizioni artistiche e folcloristiche più sentite.



Per maggiori informazioni sul programma delle giornate di Destro consultate il link www.ildesco.eu



Il Desco è un evento segnalato da Weekendagogo, portale specializzato nell’offrire i migliori pacchetti weekend e regalare curiosi spunti per trascorrere un fine settimana diverso dal solito tra arte, cultura, folclore e buona cucina.