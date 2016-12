Il Carnevale impazza: l’Italia tra maschere e coriandoli

Il Carnevale storico di Verres – Valle d'Aosta – La festa si svolge da sabato 6 a martedì 9 febbraio e ricorda un episodio storico molto amato dai valdostani. Nel 1450 la nobildonna Caterina di Challand, signora di Verres, di passaggio con la sua scorta nella piazza della città, si fermò a ballare con alcuni giovani popolani, un gesto molto democratico che le conquistò l'affetto incondizionato del popolo. L'episodio viene riproposto con una grande festa, con veglioni e feste nell'imponente castello, il corteo storico che sfila per le vie del centro fino al maniero, sfilate di maschere e di carri allegorici, degustazione di prodotti tipici. Il programma è sul sito www.carnevaleverres.it. Sempre in Valle d'Aosta si svolge anche il Carnevale Storico della Coumba Freida



Carnevale di Borgosesia - Piemonte - Se in ogni paese d'Italia il martedì grasso segna la fine dei festeggiamenti, mercoledì 10 febbraio Borgosesia vive la più antica giornata del suo Carnevale: il “Mercu Scurot”, un lungo corteo che inscena allegoricamente il funerale della festa in maschera. Fino al 10 febbraio, sfilate di carri allegorici e maschere, sagre enogastronomiche, veglioni, bande musicali e momenti dedicati ai più piccoli, il tutto all'insegna dell'accesa rivalità fra i 5 Rioni cittadini per la conquista dell'ambito Palio, uno splendido stendardo cucito a mano che premia il carro vincitore. www.carnevaleborgosesia.it



Carnevale di Sauris (Udine) - Friuli Venezia Giulia – La festa, una delle dei antiche dell'arco alpino, raggiunge l'apice sabato 6 febbraio. Protagonisti della festa sono le maschere del “Rölar”, figura magica e demoniaca, e del “Kheirar”, il re delle maschere: ha vesti lacere e una scopa in mano, che usa per battere alle porte delle abitazioni in cui vuole entrare. Le due figure percorrono le vie del paese, accompagnate da un corteo di maschere di legno. Nei boschi intanto si svolge una suggestiva passeggiata notturna, la Notte delle lanterne, con un corteo che parte da Sauris e si inoltra nel bosco fino a raggiungere un grande falò propiziatorio. Sulla via del ritorno, ci si ferma negli stavoli, le caratteristiche baite di pietra e legno della vallata, per rifocillarsi con dolciumi e vin brulè (www.sauris.org)



Carnevale di Ivrea – In questa città, dal 6 al 9 febbraio, il Carnevale fa rivivere un'antica tradizione medievale legata a una rivolta popolare contro il signore locale. Il culmine è rappresentato nella celebre Battaglia delle arance, in cui gli equipaggi sui carri, che simboleggiano le guardie del signore tiranno, combattono simbolicamente lanciando i frutti contro le squadre di aranceri a piedi, che rappresentano i popolani in rivolta, i quali rispondo al fuoco nello stesso modo. Ogni squadra è composta da centinaia di tiratori: ciascuno ha i suoi costumi, la sua storia e le sue strategie. Lo scontro è spesso cruento, con migliaia di frutti lanciati.(www.storicocarnevaleivrea.it)



Carnevale dei Fantaveicoli - Imola, in Emilia Romagna, festeggia il Carnevale in modo davvero originale, con una bizzarra sfilata di curiosi veicoli ecologici, rigorosamente a trazione umana: a spinta, a pedali, a vela o dotati di motore con combustibile "a emissione zero" (energia elettrica, aria compressa, idrogeno, energia solare, ecc.). La sfilata avviene nelle giornate di domenica 7 e martedì 9 febbraio: domenica si tiene la grande parata di tutti i fantaveicoli, che sostituiscono i classici carri allegorici. Martedì invece è la giornata riservata a bambini e ragazzi, con la premiazione dei tre costumi più fantasiosi. (www.carnevalefantaveicoli.it)



Carnevale Rinascimentale - Ferrara - La manifestazione è un viaggio tra le atmosfere eleganti e i fasti della Corte Estense: si comincia giovedì 4 e si prosegue fino a domenica 7 febbraio. Il momento clou è il corteo storico del 6 febbraio, con oltre 300 figuranti che sfilano lungo le vie del centro, tra danze, duellanti, giocolieri e spettacoli di fuoco. Molte iniziative collaterali celebrano il 500esimo anniversario della prima edizione dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, morto proprio a Ferrara.(www.carnevalerinascimentale.eu)



Carnevale sull'Acqua - Comacchio (Ferrara) - A pochi chilometri dalla città estense, sul delta del Po, Comacchio celebra il Carnevale con una grande sfilata di barche animate da gruppi mascherati, tra animazioni, giochi di magia, coriandoli e musica. Lungo le strade del centro ci sono espositori e bancarelle, dolciumi, parco giochi per bambini, strutture gonfiabili, animazione e spettacoli itineranti. L'appuntamento è per domenica 7 febbraio. (www.comacchio.it)



Il Carnevale d'Europa di Cento - Torna per la prima volta dopo il terremoto del 2012, il coloratissimo Carnevale d'Europa nella storica piazza Guercino a Cento. In gemellaggio con il carnevale di Rio de Janeiro, tutte le domeniche fino a domenica 28 febbraio sfilano maschere grandiose, esuberanti personaggi in cartapesta, animazioni, danze scatenate e tanti eventi di enogastronomia. Gran finale il 28 febbraio con la premiazione del carro vincitore e un grande spettacolo piromusicale (www.carnevalecento.com).



Carnevale di Fano – Si festeggia e si sfila in maschera fino a martedì 9 febbraio. Domenica 7 febbraio si svolge la grande sfilata di carri allegorici e mascherate, con coreografie, gruppi folkloristici e musicali, e con il tradizionale grande getto di dolciumi dai carri sulla folla. (www.carnevaledifano.eu)



Carnevale di Sciacca – Agrigento – La festa si svolge dal 6 al 9 febbraio e ancora il 13 e il 14. Ci sono, come da tradizione, il corteo dei giganteschi carri allegorici che sfilano lungo il percorso storico: Viale della Vittoria, corso Vittorio Emanuele, via Pietro Gerardi, via Incisa e piazza Mariano Rossi. Non mancano le tradizionali composizioni dialettali, dedicate alla satira su vari fatti di attualità, e gli spettacoli musicali sul palco in Piazza Angelo Scandaliato. La festa termina con il rogo del fantoccio, cioè della maschera Peppe Nappa, (www.sciaccarnevale.it)



Carnevale di Putignano – Bari – Il tema dell'edizione 2016, con le sfilate dei giganteschi carri di cartapesta in programma il 7 e il 9 febbraio, è la "diversità", declinata in varie forme, da quella religiosa e sociale a quella culturale. Ad essa si ispirano i mastodontici carri allegorici, realizzati con perizia dei mastri cartapestai, veri protagonisti della festa assieme alle loro creazioni. Icona della manifestazione è, come sempre, Farinella, la caratteristica maschera ufficiale che riprende le sembianze di Arlecchino e il nome dal dolce tipico della città. (www.carnevalediputignano.it)