Ibla Buskers: a Ragusa i 4 giorni della meraviglia

Come ogni anno, il programma sarà ricco di sorprese e grandi nomi dell’antica arte dell’intrattenimento di strada, come Katleen Ravoet, acrobata olandese che con eleganza e fascino balla sulle staffe d’equilibrio, interpretando in modo singolare il linguaggio del corpo con movimenti flessibili e continue giravolte. O come l’artista spagnola Antonia Gonzales, virtuosa dell’antipodismo, termine circense con cui si indica la specialità acrobatica consistente nel fare volteggiare con i piedi gli oggetti più disparati.



Le stelle della giocoleria internazionale - Con loro anche Marco Cecchetti che dopo anni di inattività, con uno spettacolo d’intrattenimento, fuoco e giocoleria da bancone, porta in strada una sintesi dei suoi ultimi sciagurati anni fuori dal mondo dei buskers, un resoconto cinico e satirico che sa di chiacchiera da bar, mescolato ad una “pessima” giocoleria anni ‘90. Ci sarà anche Karl Stets, meglio noto come il Signor Stets, one man band danese, che maltratta i temi musicali classici ed altri originali, ottenendo risultati veramente strabilianti. Quattro grandissimi artisti apprezzati in diversi Paesi che si vanno ad aggiungere alle anticipazioni dei giorni scorsi: l’artista anglo-spagnola Nadine O’Garra, che propone un progetto fortemente innovativo di circo-teatro multimediale; il Trio Trioche, che con il loro spettacolo musicale interpreteranno in maniera originale le più belle arie d’opera; la band svedese Faela, che suonerà un mix musicale veramente esplosivo, e il duo italiano di teatro di strada Ditta Vigliacci.



Spettacoli in filanda- Ma le sorprese non finiscono qua: grandissima novità di questa edizione sarà la nuova e molto suggestiva location dell’antica Filanda Donnafugata, il vecchio opificio della metà dell’800 i cui resti ergono lungo la discesa San Leonardo e che ospiterà alcuni spettacoli.



Per maggiori informazioni: www.iblabuskers.it



