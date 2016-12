I Weekend d'Italia per augurare Buon Natale

Natale d'atmosfera - Castione della Presolana (BG) - Tornano, fino al weekend del 20 dicembre, in tutta la loro magia i tradizionali mercatini di Natale di Castione, ai piedi della Presolana, nella Bergamasca. Tra sacro e profano, ce n'è davvero per tutti i gusti e per tutte le età: da un lato la commovente Capanna della Natività dove, in attesa dell'arrivo del Bambino, abili artigiani sono al lavoro per scolpire il legno e la pietra, lavorare la paglia e martellare il rame. Dall'altro Babbo Natale in persona accoglie i bambini nel suo salotto addobbato a festa. Non mancano nemmeno i suoi fedeli aiutanti, gli elfi, che aprono il loro laboratorio per insegnare a creare bellissimi addobbi e decori.



Cascina Galizia in Festa - Cuggiono (MI) - Il raffinato agriturismo di Cuggiono (MI), inserito nello splendida cornice verde del Parco del Ticino, propone per il periodo delle vacanze di Natale un ricco carnet di iniziative nel nome della buona gastronomia, dello shopping e della scoperta della natura. Con un occhio rivolto ai grandi e l'altro ai più piccini nelle giornate di Santo Stefano e Capodanno. La giornata della Befana, invece, prende il via con una golosa merenda a base di frittelle e tisane calde. Poi si parte per una suggestiva escursione nella natura all'ora del tramonto, “armati” di torce, sulle tracce della Befana e alla scoperta di quanto il Parco del Ticino sa offrire ai suoi visitatori al calar delle tenebre.



Mercatini di Natale - Torino - Anche quest'anno dal 4 dicembre a Torino è possibile vivere un evento ricco di emozione tra bancarelle e chalet che propongono il meglio dell'oggettistica natalizia piemontese, italiana e straniera. Addobbi, luci, attività e mostre fanno da corollario a uno dei momenti più intensi che anticipano il Natale. Se vi spostate con i più piccoli, è possibile trovare rifugio allo spazio bimbi, accanto al Cortile del Maglio: in una ricca scenografia tematica, potrete approfittare di giochi, letture di fiabe e laboratori artistici che intrattengono i più piccini, mentre vi godrete il mercatino



Presepi in vetrina - Comacchio (FR) - Da martedì 8 dicembre Comacchio risplende di tante lucine colorate, di immagini della natività all'interno delle chiese e sotto le arcate dei ponti. Unici in tutta Italia sono i Presepi sotto i Ponti scenografici del centro storico, raggiunti dai personaggi della Natività a bordo delle barchette che navigano i solchi d'acqua, offrendo uno spettacolo esclusivo.



Felice gatto Natale - Gatte a Mare (FC) - Per tutta la durata del periodo natalizio sono tanti gli appuntamenti organizzati da Gatteo a Mare e Sant'Angelo di Gatteo. I bambini hanno la possibilità di assistere a numerosi spettacoli di pupazzi, marionette e laboratori di vario genere appositamente pensati per loro. Il divertimento non mancherà nemmeno per gli adulti con appuntamenti fra cui suggestivi concerti di musica classica e la magica passeggiata per il paese alla scoperta dei presepi.



Il Paese del Natale - Sant'Agata Feltria (RM) - Fino a domenica 20 dicembre Sant'Agata Feltria si trasforma in un posto magico che tutti i bambini sognano tra regali, luci colorate, musica e presepi artigianali nel centro storico del paese. In piazza del Mercato è allestita la Casa di Babbo Natale e degli Elfi, dove due vere renne al traino di una bellissima slitta, accolgono i bimbi ansiosi di consegnare le letterine con i loro desideri. Grande spazio anche alla gastronomia: la riscoperta dei piatti caratteristici della tradizione locale avviene nei ristoranti, nelle trattorie e nelle locande, grazie al percorso gastronomico "I Piatti dell'Avvento".



Mercatini di Natale - Napoli - Se c'è una città in cui il Natale è particolarmente sentito, questa è Napoli. E non a caso, qui si concentrano i migliori artigiani del presepe che nella città partenopea è veramente un culto. Fino a mercoledì 6 gennaio i mercatini di Natale riempiono di colori la città già vivace di suo; la folla arriva in Via Duomo, sul Decumano Maggiore, cioè la Via dei Tribunali, e nei tantissimi vicoletti laterali. Ma per tuffarsi appieno nello spirito del Natale napoletano bisogna andare in Via San Gregorio Armeno, la strada celebre in tutto il mondo per l'elevata presenza di botteghe di artigiani del presepe. È li che nascono le figure del presepe, dalle miniature a quelle a grandezza naturale, tutte rigorosamente realizzate a mano.