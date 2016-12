I gusti di frontiera si assaporano a Gorizia

Gli stand saranno infatti ben 349, divisi in 17 borghi distribuiti nel'elegante centro storico di Gorizia, ognuno dei quali rappresenta una nazione. La Francia occuperà come sempre lo spazio magico dei giardini pubblici, dove sarà possibile assaggiare le più raffinate specialità d'oltralpe, tra cui ostriche di tutti i generi, innaffiate naturalmente dallo champagne. Ma ci sono anche il quartiere austriaco, generalmente preso d'assalto per i suoi gustosissimi Wiener Schnitzel, con le patate al forno , fritte, al tegame, con la birra a fiumi e saporitissime salsicce. Un altro borgo di successo è certamente quello che nella centralissima via Roma riunisce vari paesi balcanici ed ecco il goulasch ungherese, le piccantissime specialità serbe e montengerine, la particolare cucina albanese. Altra novità, la bella piazza Vittoria sarà conquistata dalle specialità britanniche, con la Guinness in primo piano. Ampio spazio alle delizie slovene - e ce ne sono tante - e a quelle croate. L'italia, con la sua inimitabile cucina e centinaia di prodotti in vendita, farà da padrona nelle vie centrali.



Spazio ai Veg - Insomma una festa del gusto che quest'anno propone per la gioia dei vegeteriani nel magnifico borgo castello l'inedito Borgo Verde, con stand e proposte “bio”, all'insegna della sostenibilità ecologica. Parteciperanno noti chef, relatori esperti di nutrizione e di produzione di cibi sani, che converseranno con quanti raggiungeranno i prati del Borgo: un ricco programma di iniziative, conferenze, incontri e showcooking curato dall'associazione Borgo Castello Tre.



Ospiti d'eccezione - Ma anche tanta cultura enogastronomica con Benedetta Parodi, la popolare conduttrice di programmi di gastronomia, giovedì 24 settembre che sarà protagonista sul palcoscenico del nuovo “Salotto del Gusto”, e presenterà alle 18 la sua ultima fatica gastronomico-letteraria, “Ricette in famiglia”. Sarà presente un altro popolare personaggio Carlo Cracco, che dopo una lunga e decorata carriera come chef stellato, si è dato ultimamente alla televisione: con inflessibile professionalità fa strage dei concorrenti a “Master Chef Italia”.



Filosofia e gastronomia - Lo chef stellato, scrittore e filosofo Pietro Leemann, chef del ristorante Joia di Milano, primo ristorante europeo totalmente vegetariano a ottenere il riconoscimento della Guida Michelin, sarà protagonista della serata di venerdì 20 settembre in Borgo Castello. Leemann, che è stato Expo Ambassador, presenterà il suo libro “Il sale della vita” e, all'enoteca EventiTre, cenerà in compagnia dei commensali.Gran finale sabato e domenica in una città che per qualche giorno, e ormai da molti anni, dienta la capitale del gusto di tutto il Nordest, con una partecipazione che ormai supera qualsiasi mainfestazione concorrente.



Per maggiori informazioni: www3.comune.gorizia.it



