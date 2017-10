Halloween: zucche e streghe di scena in Liguria

La zucca stregata - Cominciamo da Halloween, che il Liguria ha una location molto speciale: uno dei più antichi e misteriosi borghi medievali d’Italia. Il paese di Triora (IM), meglio conosciuto come “Borgo delle streghe”: nel 1588 infatti, l’inquisizione mise sotto processo decine di donne del paese, accusate di assurde nefandezze. Numerose sono le leggende che avvolgono questo piccolo borgo e camminando per le strade che collegano i diversi livelli della città, risulta impossibile non farsi catturare da quest’aurea di mistero e brivido: la Festa Halloween Triora 2017 si terrà dal 31 Ottobre al 1 Novembre.



La zucca prelibata - Ma La zucca è in primo luogo un ingrediente dolce e saporito, grazie a cui poter cucinare le pietanze più buone della stagione. Alla Festa della Zucca di Zuccarello (SV) che si terrà domenica 5 novembre, la zucca è la vera protagonista del giorno grazie alle prelibatezze gastronomiche. Durante l’evento si possono gustare prodotti tipici e numerose specialità a base di zucca della tradizione ligure; come ad esempio la Farinata di zucca, torte salate dal sapore dolce e delicato, e caldi minestroni dominati dal colore arancione.



La zucca rivelata - La Festa della Zucca di Murta, si terrà quest’anno il secondo e il terzo weekend di novembre (11-12 e 18-19 novembre). Per molti anni conosciuta come “Paese delle Zucche”, la città di Murta (GE) è senz’altro una meta fondamentale in questo periodo dell’anno. È dal 1987 infatti che ogni anno, in occasione della festa di San Martino, si tiene una mostra interamente dedicata a questa cucurbitacea, durante la quale ne vengono esaltati aspetti, caratteristiche e aneddoti spesso sconosciuti. Camminare per le vie del borgo sulle alture che sovrastano la Val Polcevera, dove le strade, le case e i giardini si riempiono di queste ortaggi dalle più svariate forme e colori, è senz’altro un’occasione imperdibile per immergersi davvero nel tipico clima di festa autunnale.



Per ulteriori informazioni: www.turismoinliguria.it