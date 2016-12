Halloween, festa stregata al parco Rainbow Magicland

I freak arrivano direttamente dallo spettacolo “Delirio”, con terrificanti personaggi di un nuovo show ambientato nell'ex manicomio criminale di Waltham nel Massachusetts alla fine del 1930. Un luogo angusto dove si vive nel rischio e nel pericolo, in cui non ci sono regole e dove convivono assassini pericolosi e anime indemoniate in attesa della sedia elettrica.



Chi lo desidera può mettersi nella mani di abili truccatrici professioniste, pronte a realizzare spettacolari face painting per aiutare i visitatori a inserirsi completamente nello veste stregata del Parco: per le decorazioni sono stati utilizzati 100.000 kg di zucche, mentre terribili personaggi si aggirano in ogni luogo. Al calar del sole si svolge l'Inquisizione alla strega, con un sinistro mangiafuoco e la strega in gabbia, scortata da enigmatici frati. Attenzione anche agli spaventosi incontri con il Cavaliere senza testa. Ci sono infine i percorsi della paura e due terrificanti horror house. Per i bambini più coraggiosi, nel giardino vicino al Palabaleno, c'è il Covo stregato, in cui incontrare la buffa e golosa Streghetta, che tra indovinelli e dolcetti, si scatena con malefici scherzetti.



Naturalmente le attrazioni del parco sono sempre a disposizione per dispensare divertimento: tra queste le tazze pazze si trasformeranno in zucche pazze, al buio e con effetti speciali di luce.



I biglietti serali per Halloween night del 31/10 con ingresso alle h18.00 costano €19 (intero) e €15 (ridotto). Per gli ingressi dalle ore 10.00 restano invariate tariffe del parco: biglietto adulto online a partire da 22€ e bambino a partire da 18€.



Tutte le info su: www.magicland.it