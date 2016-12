Halloween all'italiana: notte da brivido

17:39 - Manca poco ad Halloween e non sapete ancora dove andare e cosa fare? Dalla Val di Fiemme con il folletto Salvanèl agli eventi da brivido proposti da alcuni tra i più divertenti parchi gioco del nostro Paese, tante idee di viaggio per trascorrere un perfetto 31 ottobre tra mostri, streghe, dolcetti e scherzetti.

HALLOWEEN MADE IN ITALY - Per tutti gli appassionati di alte vette, in Val di Fiemme Halloween, si festeggia alla ricerca del folletto Salvanèl , pronto a rapire nel suo mondo incantato i piccoli che vorranno giocare con lui. I giochi e le attività con il dispettoso folletto sono proposti dal Rio Stava Family Resort & Spa di Tesero (TN). Se invece avete in mente di trascorrere il vostro 31 ottobre al mare, potreste dirigere i vostri passi verso Loano dove verrà festeggiato l’”Halloween Party” più divertente della Riviera Ligure. La festa avrà luogo negli spazi del Loano2Village. Mentre tutti coloro che desiderano trascorrere il 31 ottobre tra dolci scenari di collina, alle Terme della Salvarola, sui colli di Modena, verranno creati magici elisir per combattere non solo le streghe ma anche le tanto odiate rughe. E sì perché non c’è momento migliore della Notte delle streghe per pensare alla propria bellezza. Un Halloween al femminile!



Se invece avete in mente di vivere la notte più spaventosa dell'anno in compagnia dei vostri figli, moltissimi parchi divertimento del nostro Paese propongono "terrificanti" appuntamenti con il brivido. Tra i tanti a Capriate, nel parco giochi di Leolandia, è di scena fino al 2 novembre HalLEOween, la festa più raccapricciante della Notte delle Streghe. Vi aspettano: spaventose zucche, allestimenti terrificanti, tanti nuovi show a tema e la grande parata finale. Inoltre, per tutti i bambini che amano Peppa Pig, al Cantiere del Sig. Toro ci sarà la possibilità di incontrare la simpatica maialina che per l’occasione si presenterà travestita da strega per giocare con i più piccoli a Dolcetto o Scherzetto. Sempre a Leolandia, venerdì 31 ottobre, dalle 18 alle 22, ci sarà la tanto attesa Festa delle Streghe.



Infine sempre per rimanere in tema di parchi giochi, anche Gardaland, come già accennato www.tgcom24.mediaset.it , festeggia fino al 2 novembre l’appuntamento più terrificante dell’anno con un evento da brivido: il Gardaland Magic Halloween. Sempre a Genova poi, fino al 2 novembre, l’Acquario di Genova è pronto ad accogliere i suoi visitatori con speciali allestimenti a tema Halloween e luci di colore arancione. Dal 30 ottobre al 2 novembre, inoltre, tutti i bambini che si presenteranno mascherati avranno diritto all'entrata gratuita. Tanti gli appuntamenti divertenti proposti dall’acquario nel periodo dal 30 ottobre al 2 novembre tra cui anche la speciale attività "I fantasmi del mare....ritornano...!" proposta dal Galata Museo del Mare.