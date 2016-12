Grottaglie: arrivano i sapori dell’estate pugliese

A far festa ci saranno anche 12 cantine regionali, la musica della grande cassa armonica e laboratori. Mercoledì 17 e giovedì 18 agosto tutti pronti a conoscerne i segreti e i profumi e degustare la tipica pasta pugliese nelle tante golose ricette con la sesta edizione di Orecchiette nelle ‘nchiosce, la kermesse enogastronomica che accende l’estate pugliese. Saranno poi ancora dodici le cantine pronte ad esaltare la maestria degli chef e, quindi, con mappa in una mano e calice nell’altra, si andrà alla scoperta dei vari stand, lungo un percorso che snoda tra le tipiche ‘nchiosce.



Una bella città delle Murge - Grottaglie, antichissima città fondata dai greci, si trova sul pendio di una collina delle Murge e fa parte della provincia di nell'entroterra di Taranto in quella Murgia dei trulli che comprende il vasto territorio che si estende fino a Matera in Basilicata. La città possiede un magnifico centro storico con molti palazzi risalenti al XV° secolo. Da visitare il quartiere dove si realizzano delle magnifiche ceramiche, consolidata e preziosa tradizione artigianale della città.



Buona cucina e tanta musica - Ma non ci sarà solo l’enogastronomia a prendersi la scena e tenere banco. Orecchiette nelle ‘nchiosce 2016 promette anche musica, cultura popolare e arte. Immancabile sarà, infatti, l’imponente architettura della cassa armonica che ospiterà quest’anno la Banda Adriatica, il gruppo salentino che da anni ormai racconta la storia del nostro Sud riprendendo canti antichi e rigenerandoli con modernità, e la Banda della Posta, nota al grande pubblico per le collaborazioni con Vinicio Capossela, un'ensemble di anziani musicisti di Calitri, paese di origine del cantautore, che già dagli anni ‘50 si esibisce in un repertorio musicale energico e vitale fatto di mazurke, polke, valzer, passo doppio, tango, tarantella, quadriglia e foxtrot. E poi anche artisti di strada, bande itineranti, cantastorie e l’uomo orchestra.



Le mani in pasta - Chi non si accontenta di mangiare, bere e ascoltare musica, e vuole mettere le mani in pasta, troverà ben due laboratori: quello per imparare a preparare manualmente le orecchiette, a cura dell’Associazione Utopia di Grottaglie, e quello delle conserve artigianali, una delle grandi tradizioni regionali. Insomma, due serate all’insegna del gusto, della cultura e del divertimento in uno dei centri storici più belli del Tarantino, a due passi dal mare. Orecchiette nelle ‘nchiosce è organizzato dall’Associazione “Le idee non mancano” con la direzione artistica di Danilo Giaffreda.



