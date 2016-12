Gropparello: il pranzo della domenica in castello

09:54 - Domenica 12 ottobre il Castello di Gropparello, in provincia di Piacenza, apre i battenti e porta in suoi visitatori indietro nel tempo: l’obiettivo è quello di svelare i sapori della tradizione medievale grazie ad una nuova edizione di “alla tavola dei re”. Questa simpatica iniziativa offre a tutta la famiglia una piacevole occasione per rivivere un passato ormai dimenticato.

Anche se la macchina del tempo non è ancora stata inventata, l’appuntamento è la giusta occasione per scoprire dal vivo usi e costumi del passato e vivere in atmosfere lontane nel tempo. I visitatori e gli appassionati di gastronomia fanno un tuffo nelle pratiche culinarie della Corte, dall'arrivo dei cibi al castello fino alla preparazione delle pietanze e all'allestimento delle tavole imbandite. Alla taverna medievale è possibile degustare il Menù della Tavola del re e assaggiare i piatti tradizionali e le prelibatezze di casa preparati apposta per accompagnare golosamente gli ospiti verso l’autunno in un viaggio tra colori, sapori, profumi e fantasia.



L’allegra atmosfera del banchetto medievale rivive all’interno delle mura del castello grazie ad una grande coreografia allestita per l’occasione. Durante la visita si incontrano cortigiane, armigeri, decoratori di corte, pasticceri e macellai, servitori e paggi. Ma attenzione: vi passeranno accanto anche ladruncoli e fantasiosi lestofanti, con l’intenzione di ingannarvi o di corrompervi.



Il prezzo comprensivo della visita al Castello, al Parco delle Fiabe e dell’avventura in costume è di 18 euro per gli adulti e di 14 euro per i bambini.

