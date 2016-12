Golosaria: Milano si accende di buon gusto

La manifestazione, inserita nel ricco palinsesto di ExpoinCittà e ideata da Paolo Massobrio e Marco Gatti, è tra le più attese d'Italia: per i food lovers è il luogo ideale per comprendere meglio lo scenario dell'enogastronomia italiana, seguendo le diverse aree tematiche, il fil rouge dei laboratori e i numerosi incontri in calendario.



Il programma di incontri, talk e spettacoli è molto ricco: per la prima volta, infatti, viene organizzato non soltanto per aree tematiche, ma propone anche appuntamenti giornalieri che permettono al pubblico di cogliere e seguire ancora meglio i diversi contenuti, ponendo particolare attenzione ai grandi temi di Expo. Cosi sabato 17 ottobre è dedicato alla Tradizione e Conservazione dei saperi, mentre domenica 18 il focus si concentra su Stagionalità, start-up, risposte allo spreco e recupero degli avanzi. Lunedì 19 il gran finale è al tempo stesso il fondamento da cui ripartire: la risorsa dei territori. Trasversale a tutte le giornate il tema del Benessere a tavola. Tra le novità dell'anno c'è anche il manuale "Diventare Grill Master, la via italiana al barbecue" con i corsi della Grill Academy sulla terrazza aperta del MiCo, che ospita ancora l'area di assaggi meditati curati dal Club Amici del Toscano.



Sulla terrazza coperta ritorna l'area lounge con spazio alla cucina di strada - interpretata dai professionisti del Golosario - dove i visitatori possono rifocillarsi tra reinterpretazione di piatti della tradizione e una scelta oculata di beverage, in un tour "virtuale” e goloso che attraversa tutta Italia: dagli hamburger di Amati! Papillarium realizzati con le carni piemontesi di Optima Carne, a quelli in versione lomellina con la zucca di Genuino, dalla mitica focaccia di Recco di Manuelina agli gli sciatt valtellinesi di Sciatt à Porter, ai I plin langaroli di Cucina delle Langhe. Le specialità partenopee ma "made in Milano” di Friarié, la pizza d'autore di MamaPetra, il fritto e il fusion all'italiana di Cheerin'guito, il bollito della tradizione emiliana di Clinica Gastronomica Arnaldo e il "truck della griglia" della Street Food Company. Sinergia brianzola, poi, con gli gnocchi e le patate fritte con la patata bianca di Oreno dell'azienda agricola Fortuna, lo zafferano di Mastri Speziali e le birre del Birrificio Hibu, insieme ai rimandi d'oltreoceano di Vanilla Bakery. Tutto accompagnato dai vini piemontesi di Bersano, le birre di Silvia Castagnero e dei Mastri Birrai Umbri, oltre alla prima cola nata sotto la Mole, MoleCola.





Per tutte le informazioni su Golosaria, www.golosaria.it