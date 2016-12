14 aprile 2015 Golosaria in Monferrato: uno show room di specialità e gusto Un ricco calendario di eventi e degustazioni tra i castelli delle province di Asti e Alessandria Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

06:00 - Sabato 18 e domenica 19 aprile i Castelli del Monferrato ospitano Golosaria, la rassegna itinerante enogastronomica tra le più attese d'Italia ideata dai giornalisti Paolo Massobrio e Marco Gatti. Salame del Giarolo, Muletta e crema di nocciola tonda gentile del Piemonte, ma anche agnolotti del plin, battuta di Fassone, formaggi d'alpeggio in abbinamento a mostarde fino ad arrivare ai taralli tipici pugliesi sono solo alcuni dei prodotti d'eccellenza che si possono trovare.

Quartier generale della kermesse si conferma il castello di Casale Monferrato che ospita nelle sue sale gli stand dei 50 artigiani del gusto selezionati da il Golosario2015 di Paolo Massobrio. Ma spazio anche ai castelli dell' XI secolo con le loro rievocazioni storiche: partendo da Camino e proseguendo per Castell’Alfero, Gabiano e Sannazzaro, ma anche Piea, con il suo ”giardino all’italiana” e la mostra di abiti d’epoca.



Da non dimenticare il castello di Uviglie a Rosignano Monferrato che nella due giorni si anima di bollicine: sabato alle ore 17.30 con l’incontro “Champagne letterario” e domenica con la II edizione di Perlage Sans Frontières, evento organizzato da La Cuvée e dalla Champagnerie “A Casa di Babette” che unisce in un confronto non competitivo i produttori italiani di Metodo Classico e quelli di Champagne.



Borghi aperti e momenti di festa con menu creati ad hoc, degustazioni di vini e prodotti tipici della zona anche a Moncalvo, che domenica celebra Golosaria con la Festa di Primavera tra stand gastronomici, esposizioni artistiche a cura del GAM, laboratori De.Co e animazioni folkloristiche, ma anche con le visite guidate alla cascina Monfrin nella famosa stalla dei buoi.



A Golosaria si può assaggiare davvero di tutto partendo dalla carne ai salumi artigianali, dai formaggi d'alpeggio ai taralli tipici pugliesi, fino ai bagnetti langaroli, alle salse tartufate, alla mostarda cremonese e alle marmellate siciliane. Ma la manifestazione, quest'anno più che mai, coglie l'essenza del Monferrato anche attraverso una serie di iniziative rivolte a grandi, piccini ed appassionati delle attività all'aria aperta; a partire dalla Tenuta Montemagno, dove durante tutto il weekend è possibile intrattenersi con l'Asintrekking o compiere escursioni con quad e nordic walking tra I vigneti o sulle colline. Quindi le camminate nel parco di Rocchetta Tanaro o l'easy rafting con le Guide ASD Rafting Adventure in programma nel parco fluviale del Po e dell'Orba, oppure ancora, nella giornata di domenica, la camminata panoramica lungo i sentieri del Malvasia, dalla chiesa romanica di Sant’Eusebio (Castelnuovo Don Bosco) all’abbazia di Vezzolano (Albugnano). Ma a gioire sono anche gli amanti del turismo su due ruote, perché a Golosaria la bicicletta è il mezzo scelto per percorrere la distanza tra due cittadelle simbolo del territorio, quelle di Casale ed Alessandria.



Per maggiori informazioni sul programma e su tutte le iniziative di Golosaria in Monferrato, consulta il sito www.golosaria.it