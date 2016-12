Golf: all’Alpe di Siusi il green diventa… bianco!

Il colore per eccellenza del golf, si sa, è il verde, tanto che il punto di arrivo di ogni buca si chiama appunto “green”. Eppure, sfruttando la poesia dell'inverno, lo sport di Tiger Woods cambia pelle e colori e si copre di neve. Lo scenario è magico: siamo sull'altopiano dell'Alpe di Siusi (Seiser Alm/Südtirol), sulle Dolomiti ai piedi dello Scliar, in occasione dell'ottava edizione del Torneo invernale di Golf In programma per domenica 24 gennaio.

Le golf car sono sostituite, ovviamente da slitte, sci e snow bord, le scarpe con i chiodi lasciano il posto agli stivaloni tipo moomboot e le classiche palline bianche, per evidenti ragioni di visibilità, si colorano di tinte sgargianti. Gli altri ingredienti, però ci sono tutti: il campo è tracciato nella neve battuta, il green è delimitato e segnato da neve più pressata, mentre chi sbaglia, invece di finire nell'erba alta si trova… in neve fresca.



Si gioca, insomma su un campo speciale, in uno scenario di straordinaria bellezza, tra le vette dello Sciliar e del Catinaccio. Il campo di gara è di nove buche ricavate nel manto ghiacciato a ppoca distanza dalla stazione a monte della cabinovia, passando per l'impianto Laurin, poi al Panorama, fino ad arrivare al Puttingreen del Plaza. Un percorso impegnativo per i giocatori, perché la neve impone una tecnica di gioco particolare, ma anche uno spettacolo avvincente per chi vuole osservare e godersi il sottofondo a ritmo di musica e con il contorno di tante cose buone da mangiare



Per partecipare, si può contattare l'Hotel Urthaler (0471 727919).