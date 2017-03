Gli appuntamenti e le gite del primo weekend di aprile

CANTINE APERTE - Cogne – Aosta - Il vino e i sapori della Valle d'Aosta s'incontrano a Cogne in occasione di “Cantine aperte”, un incontro con i migliori produttori, visitando le cantine e assaggiando i prodotti. Da Venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile una decina di cantine associate all'evento spalancano le porte agli enoturisti per promuovere le migliori DOC valdostane, attraverso un vero gourmet safari che unisce al gusto, momenti di musica, folklore e tradizione. L'unico costo è quello del bicchiere di vetro, in vendita presso ogni azienda.



PRIMAVERA - Genova - In Liguria va in scena un weekend di shopping in questa vivace campionaria con oltre 400 espositori che si svolge presso i padiglioni del quartiere fieristico della Città della Lanterna. Un’ottima occasione per rinnovare le attrezzature per le attività del tempo libero, per scoprire le ultime novità per il fai da te in casa, i regali, i prodotti per il giardino e le nuove proposte ecosostenibili. Un'area sarà riservata al laboratorio delle "idee da condividere", mentre sono in programma attività e giochi per i bambini. Da venerdì 31 marzo a domenica 9 aprile. Info: www.primavera-online.it.



API & PRATI - SALUTE ALLE ERBE - Padova - Domenica 2 aprile la centralissima Piazza delle Frutta a Padova ospita questa bella manifestazione dedicata al miele e alle erbe aromatiche, officinali e spontanee del territorio. Sono in programma un'esposizione di cento erbe aromatiche con relative schede descrittive, una mostra fotografica sulla vita delle api, un laboratorio per bambini, degustazioni di mieli da piante aromatiche, incontri con esperti e produttori locali. Info: www.padovanet.it



TUTTI I FUSTI - Festival delle Birre alla Frutta - San Pellegrino Terme (Bergamo) - Una bella festa dal sapore fresco e spumeggiante è in programma da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile presso il Parco del Ristorante Cà Bigio - San Pellegrino Terme. Le birre aromatizzate alla frutta sono un fenomeno in grande crescita. Tra Ale, Blanche, IPA, Stout, Kriek e altro ancora, una ventina di birre alla spina aspettano gli estimatori. Le birre sono accompagnate dall'ottima cucina studiata dallo staff.



GREAT DRO OUTDOOR WEEK END - Dro - Lago di Garda (Trento) – Tra paesaggi di grande suggestione si svolge il primo festival dell'outdoor con molteplici attività all'aria aperta. Da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile l’evento si propone di valorizzare il territorio attraverso le attività open air: ci troviamo nella Valle del Sarca, tra il lago di Garda, quello di Cavedine e di Toblino. Ci sono trekking a cavallo, pesca sportiva, discese in canoa, gite in Mountain Bike, passeggiate sulle vie ferrate, trekking, arrampicata, nordic walking e mountain run e persino il Soft Air, la simulazione di tattiche militari.



PLAY – Modena – In programma sabato 1° e domenica 2 aprile nei quartieri fieristici di Modena, questa manifestazione è tutta per gioco. I visitatori sono invitati al lasciare libero sfogo alla fantasia e a immergersi fra centinaia di giochi di ruolo, da tavolo, di squadra o di legno, tutti da testare in prima persona. Ci sono i grandi classici del gioco da tavolo d'autore, battaglie tra nani ed elfi, costruzioni in legno e le ultime novità anche tra i videogiochi.



VIVIFIUME - Paganico e Campagnanico – Grosseto – Due intere giornate, sabato 1° e domenica 2 aprile, sono dedicate alla scoperta del fiume Ombrone, in Toscana, e del territorio circostante, partecipando alle più varie attività sportive pensate per i principianti ma anche per chi è già esperto. Si può fare rafting in gommone per il rafting, remare in canoa, pedalare in bicicletta lungo gli argini del fiume o godersi una bella cavalcata. Le attività in programma sono aperte a tutti, con disponibilità e mezzi differenti a seconda della preparazione, sempre e comunque nel rispetto dell’ambiente. www.terramareitalia.it.



SUBASIO CON GUSTO - Spello – Umbria – Le erbe di campagna passano dal prato alla tavola nella rassegna che fa conoscere e degustare i sapori della tradizione popolare. Da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile va in scena la manifestazione che promuove la biodiversità dei cibi e la conoscenza di alcune spezie vegetali commestibili, con un occhio di particolare attenzione ai temi dell'ecologia e della nutrizione responsabile. Tra le iniziative in programma ci sono i corsi sulle erbe del Monte Subasio, la visita all'orto botanico Barbanera, un itinerario con lezione itinerante sulle erbe e passeggiata fotografica, show cooking, mercatini e giochi. Info: www.prospello.it



“CASTELLO FONDENTE… CIOCCOLATIERI ALL’OPERA”. - Castello di Limatola (Benevento) – Appuntamento goloso da venerdì 24 marzo a domenica 2 aprile al Castello di Limatola, per la prima edizione della kermesse tutta dedicata al cioccolato artigianale, con tante attività dedicate al Cibo degli Dei e alla primavera. Oltre alle degustazioni di cioccolato ci sono sculture dolcissime da mangiare con gli occhi, concerti live di musica blues e jazz, stand allestiti con addobbi pasquali e visite al “Jardin des Fleurs”, la grande serra che accoglie piante antiche di rose e camelie.