Gli appuntamenti con i sapori italiani

06:00 - L’Italia del gusto offre tanti appuntamenti per scoprire il territorio attraverso il suo patrimonio di bontà. Ecco le sagre e gli eventi gastronomici più golosi dello Stivale per trascorrere un fine settimana all’insegna delle gioie del palato : da venerdì 27 a domenica 29 marzo.

SLURP - Vicenza. Nello spazio Shed del Lanificio Conte di Vicenza, si svolge da sabato 28 a domenica 29 marzo, “Slurp” la prima fiera gastronomica dell'alto vicentino per scoprire o rivisitare i cibi di eccellenza prodotti in Italia. Ci sono circa 100 espositori che presentano i propri prodotti di alta qualità; tra le specilità ricordiamo il caviale allo zafferano, l'aceto di ciliegia a un'ampia rassegna dei migliori aceti balsamici, fino alla sopressa vicentina. In queste giornate i visitatori possono inoltre assistere a numerosi convegni di cucina creativa, vedere le esibizioni di cake design e assaporare le degustazioni tenute da importanti chef e blogger.



STREETFOOD - Venerdì 27 inizia da Novara il giro d’Italia con il cibo di strada che termina domenica 29 marzo a S.Martino in provincia di Belluno. Streetfood arriva quest’anno a casa di tutti gli italiani, con il suo villaggio di cibi di strada per rappresentare la tradizione italiana abbinata al design e all’innovazione nel settore. Negli eventi targati Streetfood, oltre alla qualità dei prodotti realizzati da chef professionisti e artigiani del gusto, sono previste anche attività culturali, convegni, promozioni turistiche e intrattenimento con show cooking, street bands, dj-set e concerti di musica “live”.



CHOCOLAT - Milano Marittima, Cervia. La mostra mercato dedicata al cacao si svolge da venerdì 27 a domenica 29 marzo a Milano Marittima che per l’occasione si trasforma in una gigantesca pasticceria all’aperto per il piacere di tutti i golosi. Il goloso programma della rassegna prevede dolci stand provenienti da tutta Italia: tartufi, torroncini, frutta ricoperta, ganache, kebab di cioccolato, cioccolato in tazza, stecche di cioccolata, cioccolato bianco, nero, al latte, con nocciole, con mandorle, senza zucchero, gelati ed altre bontà per tutti i gusti .



SAGRA DELLA PAGNOTTA PASQUALE – Sarsina, Forlì-Cesena. Continua fino a domenica 29 marzo a Sarsina (Emilia Romagna), nella centrale Piazza Plauto, la sagra dedicata alla pagnotta, il dolce tipico locale preparato durante il periodo della Quaresima. Durante queste giornate i visitatori possono degustare gratuitamente questa prelibatezza e scoprire anche gli altri prodotti tipici della gastronomia e dell’artigianato romagnolo.



FIERA DELLA BIRRA – Forlì. Torna in Romagna, nei padiglioni della fFera di Forlì, da venerdì 27 a domenica 29 marzo, la manifestazione dedicata alla birra artigianale. I visitatori possono degustare centinaia di birre presentate direttamente dai loro produttori. Inoltre nelle vaste aree allestite c’è la possibilità di assaporare golosi prodotti gastronomici d’eccellenza. Sono presenti anche vari corsi di degustazione, con i grandi esperti italiani, per conoscere i migliori abbinamenti, e gli incontri homebrewed per imparare la produzione "casalinga" di questa bevanda.



SAGRA DELLA SCHIACCIATA DI PASQUA - Ponte a Egola, San Miniato. La cittadina in provincia di Pisa ospita da sabato 28 a domenica 29 marzo la festa dedicata alla Schiacciata di Pasqua, dolce tipico della cucina contadina toscana. Si tratta di un pandolce simile al panettone, fatto di molte uova e la cui preparazione è molto laboriosa: prevede che sia lievitato 5 volte. Gli stand gastronomici della manifestazione offrono inoltre un menù a base di piatti tipici toscani e tra le principali specialità ricordiamo: il coniglio e il carciofo fritto. Nel programma sono presenti anche delle collaterali, tra i quali citiamo: il raduno di auto d'epoca, un mercatino dell'antiquariato e dell'artigianato e una dimostrazione di preparazione delle schiacciate casalinghe.



AZZURRO COME IL PESCE – Cesenatico. Il litorale Adriatico ospita da venerdì 27 a domenica 29 marzo la sagra gastronomica dedicata al pesce azzurro. Nei pressi del mercato ittico vengono allestiti vari stand gastronomici dalle associazioni di pescatori che espongono le bontà locali insieme alle eccellenze DOP come l’olio extravergine di Brisighella e il formaggio di fossa di Sogliano. Si svolgono inoltre eventi e iniziative per tutto il canale dedicate alle antiche tradizioni marinare del territorio. Sagra degli Gnocchi - Casaletto Nazzano. La cittadina in provincia di Roma, ospira domenica 29 marzo, la dodicesima edizione della sagra dedicata agli gnocchi. La manifestazione si svolge solo a pranzo e l’apertura degli stand gastronomici è prevista per le ore 12.30.I visitatori possono gustare un bel piatto di gnocchi fatti a mano accompagnati dalla carne alla brace e da un buon bicchiere di vino. Inoltre questa’anno è possibile partecipare al primo concorso fotografico “fotografa la sagra”.



SAGRA DELL'AGNELLO PASQUALE – Favara. La cittadina in provincia di Agrigento ospita domenica 29 marzo la ventesima edizione della manifestazione dedicata al dolce tipico farcito di pasta di mandorla e pistacchio che, proprio nel periodo pasquale, prende la forma dell’Agnello. Nelle sale del Castello Chiaramonte i visitatori possono gustare il tipico dolce della città di Favara ed i dolci tipici di mandorla e pistacchio preparati dalle pasticcerie locali. Inoltre, a cura delle imprese agroalimentari locali, ci sono vari stand gastronomici che permettono di degustare i prodotti tipici. Ad accompagnare la festa ci sono anche una serie di manifestazioni, tra cui le mostre e le esibizioni folcloristiche.



SAGRA DELLA RICOTTA E DEL PANE DI CASA - Cassaro. In provincia di Siracusa si svolge da sabato 28 a domenica 29 marzo la festa dedicata ricotta e al pane tipico del posto. Due giornate all’insegna dell’intrattenimento con musica, arte e spettacolo, oltre alle degustazioni delle prelibatezze locali. Tra le bontà che si possono assaporare in queste giornate ricordiamo: le salsicce, la ricotta calda, insieme ai prodotti tipici locali. A rallegrare l’atmosfera ci sono le band, i concerti live, gli spettacoli di gruppo folk.