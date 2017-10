Gite fuori porta: le sagre più gustose

FESTA DELLA BAGNA CAUDA - Faule (Cuneo) – Fine settimana conclusivo per questa bella sagra: l’inizio dell’autunno è infatti il momento ideale per gustare la “Bagna cauda”, un piatto tipicamente piemontese e legato al periodo della vendemmia, a base di aglio, olio extravergine d'oliva ed acciughe dissalate, ridotte in salsa dopo una lunga cottura. La sagra si conclude domenica 15 ottobre, in coincidenza con i festeggiamenti patronali. Oltre agli stand gastronomici ci sono giochi per ragazzi, serate danzanti, un grande mercato, la camminata ecologica, la rassegna canina e la possibilità di fare una gita in elicottero per ammirare il fiume Po. www.comune.faule.cn.it .



MOSTRA DEL BITTO - Morbegno (Sondrio) - La manifestazione, giunta alla sua edizione numero 110. celebra la fine dell'estate con il ritorno a valle del bestiame e con l'esposizione e la vendita dei formaggi d'alpeggio. Sabato 14 e domenica 15 ottobre, il bitto, squisito formaggio di montagna, incontra altri sapori tipici, come mele, bresaola, pizzoccheri, miele, e prestigiosi vini in un weekend all'insegna dei sapori più gustosi. Nelle strade e nelle piazze del centro storico sono allestiti i pittoreschi mercatini dei produttori , in cui assaggiare formaggi e deliziosi "street food" valtellinesi; i bar e i ristoranti della città offrono menù a tema, mentre Palazzo Malacrida ospita degustazioni guidate (prenotazione obbligatoria). Nel polo fieristico ci sono giochi e le attività per i bambini. www.mostradelbitto.com .

SAGRA DELLA CASTAGNA DI ZOCCA - Zocca (Modena) - La cittadina modenese fa festa per ben tre domeniche, da domenica 8 a domenica 22 ottobre in onore del frutto simbolo dell'autunno. Un'occasione per divertirsi in compagnia e assaggiare gi celebri marroni di Zocca: lungo le strade del paese sono infatti allestiti gli stand gastronomici che offrono i prodotti tipici locali, tra cui borlenghi, crescentine, salumi e formaggi, e soprattutto castagne e prodotti a base di esse: ci sono ciacci, polenta, mistocche, torte, caldarroste e dolci. Ci sono inoltre spettacoli di animazione, balli folcloristici e mercatino d'oggetti d'altri tempi. INFORMAZIONI: presso la Pro Loco di Zocca.



FESTA DEL TARTUFO DI BONDENO - Bondeno (Ferrara) - Secondo weekend di degustazioni e incontri sul prezioso tubero di questa provincia romagnola, in calendario fino domenica 15 ottobre, in cui degustare specialità della cucina, visitare la mostra micologica e scoprire tutti i segreti dei tartufi locali. Se ne raccolgono tre diverse varietà: bianco (tuber Magnatum Pico), bianchetto (Tuber Albidum Pico) e nero. (Tuber Aestivum Vittadini), da assaporare tutti i giorni dalle 19 alle 23 e la domenica anche dalle 12 alle 14. www.alramiol.it.



FESTA D'AUTUNNO Abbadia (Siena) – Sapori genuini e tanti giochi di una volta attendono chi partecipa alla festa di Abbadia, avvolta dal profumo della vinaccia fresca, dei piatti a base di funghi e delle caldarroste. L’appuntamento è da venerdì 6 a domenica 15 ottobre, tra bracieri accesi, cantine aperte e artigiani al lavoro nelle botteghe. Sono in programma visite guidate, ad esempio lungo percorso geologico di Bagni San Filippo, al Museo Multimediale o a quello Minerario. Chi ama gli spazi aperti può partecipare all’escursione naturalistica lungo il "Sentiero delle Sorgenti”. INFO: www.comune.abbadia.siena.it/



FOOD&BOOK - Montecatini Terme (Pistoia) - Un originale festival di cucina e letteratura, che soddisfa l'appetito e nello stesso la fame di cultura: quattro giorni (da venerdì 13 a lunedì 16 ottobre) di scoperte tra le pagine dei libri e le pietanze in tavola. Un'occasione per scoprire, grazie anche alla presenza di numerosi scrittori, come il cibo, le tradizioni gastronomiche e il vino possono diventare protagonisti di opere letterarie e di romanzi. Inoltre, acuni famosi chef provenienti da tutta Italia svelano le ispirazioni e le contaminazioni culturali alla base delle loro creazioni gastronomiche. Ci sono anche laboratori e attività per i bambini. Orari: dalle 10.00 alle 24.00 Info: www.foodandbook.it



LEGUMINARIA - Appignano (Macerata) - La sagra ha come protagonisti i legumi, preparati nei piatti semplici di una volta, secondo le ricette tradizionali e serviti in preziose ciotole di terracotta. L'appuntamento è da venerdì 13 a domenica 15 ottobre con ceci, fagioli, lenticchie, roveja, preparati in piatti sostanziosi e saporiti. Ci sono anche la mostra-mercato della terracotta e della ceramica artistica contemporanea, la mostra d'arte dagli artisti locali, convegni e altro ancora. Info: www.leguminaria.it.



CIOCCOTUSCIA - Caprarola (Viterbo) – Secondo fine settimana di intensa dolcezza fino a domenica 15 ottobre con una manifestazione dedicata non solo al cioccolato, ma anche alla castagna. L’appuntamento è nella piazza di Caprarola e nelle ex Scuderie di Palazzo Farnese con tante dolci golosità tra cui cioccolato, tozzetti, biscotti, pizze di pasqua, dolci alla lavanda, liquori e amari aromatici, miele e confetture, prodotti a base di nocciole e castagne. Sono in programma esibizioni sulla lavorazione del cioccolato, concorsi di cucina, scuole di pasticceria e giochi per bambini. Info: www.cioccotuscia.it



FESTA DELLA MELA ANNURCA DI VALLE DI MADDALONI - Maddaloni (Caserta) - Un intero weekend, da venerdì 13 a domenica 15 ottobre, per assaporare il "frutto del peccato", ovvero la mela, nella sua varietà locale, la annurca, da sola o in compagnia di altre delizie del palato. Negli stand gastronomici si possono gustare le classiche torte alle mele, frittelle, confetture e anche specialità salate. Sono in programma poi eventi musicali e di spettacolo. Nella mattinata di domenica c'è anche il raduno di moto e auto storiche. Informazioni: www.prolocovalle.com