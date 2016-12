Gite fuori porta: le sagre più belle

Sagra dei pizzoccheri - Teglio (SO) - Nell'ultimo weekend di luglio, come da tradizione, si svolge la Festa dei Pizzoccheri, giunta alla cinquantasettesima edizione in cui è possibile gustare i pizzoccheri e altri piatti valtellinesi. Durante le serate sono presenti 2 piste da ballo, una con orchestra per ballo liscio e balli di gruppo, e una pista discoteca per i più scatenati. La festa si svolge nella panoramica pineta posta al centro di Teglio e durante il pomeriggio di domenica è possibile salire sulla torre medievale aperta straordinariamente per l'evento.



Griglie roventi - Jesolo (VE) - Sabato 30 luglio torna l’appuntamento con il campionato del mondo di barbecue. Lo scopo è quello di dimostrare il proprio talento, preparando in un tempo prestabilito una grigliata, valutata da una giuria composta da chef professionisti, operatori del settore e giornalisti enogastronomici. I parametri con cui i partecipanti devono misurarsi sono la cottura della carne, il gusto, la presentazione del piatto proposto e anche la simpatia. L’appuntamento è fissato per il 30 luglio a Jesolo in Piazza Torino, a partire dalle 20.30.



Sagra dell'oliva dolce - Matraia - Capannori (LU) - Fino a domenica 31 Luglio per scoprire questo delizioso prodotto locale in una sagra giunta alla sua 42esima edizione. Ogni sera, a partire dalle 19.30, si possono degustare ottimi piatti tipici tra cui farro, zuppa, grigliata e torta co' becchi.



Sagra della lumaca - Perugia - Fino a domenica 7 agosto la lumaca viene celebrata in occasione della 37a edizione della sagra dedicata a questa specialità. Oltre alle rinomate lumache al sugo e in porchetta, potrete assaggiare gustosi e sfiziosi piatti come l'antipasto di lumache (con un tris di assaggi) o gli spiedini di lumache. Non mancheranno ovviamente tanti altri piatti, tutti cucinati nel rispetto della tradizione perugina come l'oca in porchetta, la tagliata di Chianina, o l'immancabile torta al testo. Piatti realizzati con materie prime di qualità e a filera corta, di aziende locali.



Medioevo a Soriano - Soriano nel Cimino (VT) - Fino a domenica 31 luglio due settimane per rivivere amori, guerre, giullareschi incontri, profumi e sapori medievali. Una spettacolare carrellata di eventi che vedranno il susseguirsi di tornei di spade, musica dei Birkin Tree, giocolieri, arti e mestieri, dame e cavalieri, falconieri, acrobazie, convegni sulla storia medievale e rinascimentale della Tuscia.



DiVino Etrusco - Tarquinia (VT) - Dal 29 al 31 luglio Tarquinia ospita l'evento che mette in risalto i vini, i sapori e le tradizioni del territorio laziale. Tra le splendide vie del centro storico sono tante le occasioni per trascorrere momenti all'insegna del buon gusto e dello shopping: i negozi di Tarquinia infatti, resteranno aperti anche di sera. Protagonista del weekend è sicuramente lo street food; ristoranti, bar, pub, osterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, piadinerie, proporranno ai visitatori il meglio del cibo da strada da abbinare ovviamente a un buon calice di vino, per imparare così a conoscere la cucina locale e internazionale tra una passeggiata e l'altra alla scoperta del borgo etrusco.



Sagra del ciammellocco - Cretone (RM) - Uno tira l’altro e quando si assaggia il primo è difficile riuscire a dire basta: è il ciammellocco di Cretone, il dolce tipico che la frazione di Palombara Sabina festeggia per tre sere consecutive dal 29 al 31 luglio con la sagra ad esso dedicata. Uova, farina, anice, limone e olio d’oliva sono gli ingredienti, semplici e genuini, con le quali le massaie del borgo in provincia di Roma - famoso per le sue terme - preparano la deliziosa ciambella che sarà cotta al momento e servita calda, così come insegnano le nonne.



Festa Bavarese e Sagra della Porchetta - Visciano (NA) - Dal 30 luglio al 4 agosto un'imperdibile occasione per divertirsi, rilassarsi e scoprire le bellezze e le bontà offerte dal territorio campano. A disposizione dei buongustai ci sono tantissime prelibatezze come rotewurst, brezel, crauti, kartoffeln, stinchi di maiale, leberkase e tantissimi altri gustosi piatti. Il tutto impreziosito da fiumi e fiumi di birra Paulaner serviti nei tipici boccali da 1 litro. La location, con oltre 2500 posti a sedere, è anche lo scenario di divertimenti, simpatici gadget, musica folkloristica e balli di gruppo.



Stragusto - Trapani - Da mercoledì 27 a domenica 31 luglio Trapani torna capitale del cibo di strada e dei mercati con l'8° edizione di Stragusto. Cinque intensi giorni per celebrare le prelibatezze tipiche degli antichi mercati, in un'esplosione di colori, sapori e profumi. Oltre alla celebrazione delle pietanze siciliane, vengono portate in scena le numerose bontà italiane ed europee.