Gite fuori porta: i buoni sapori di giugno

REZIA CANTAT - Chiavenna (Sondrio) - Un intero fine settimana, da venerdì 8 a domenica 10 giugno,con la musica dei cori di montagna allieta le strade di Chiavenna. E' prevista la prsenza di oltre 4000 voci, per una vera carovana corale sulle Alpi Retiche, che coinvolge gruppi musicali provenienti da Italia e Svizzera; sono presenti 132 cori, per oltre 260 ore di esibizioni canore che si propongono di mantenere viva la tradizione del canto di montagna. www.valchiavenna.com.



CHE FESTIVAL!- Genova – Continua fino a domenica 10 giugno sul piazzale della sede di “Music for Peace” l’evento che trasforma la Città della Lanterna in una “città del divertimento". Qui lo spettacolo serve a sensibilizzare le persone e raccogliere aiuti concreti per la pace e lo sviluppo della solidarietà tra i popoli. Gli artisti partecipano senza ricevere alcun compenso e sono pronti ad esibirsi sui due palchi, nell’area dibattiti, al campo sportivo polivalente per tornei di pallavolo, basket e calcetto. Ci sono anche una mostra fotografica, due schermi giganti e punti di ristoro. Nel pomeriggio si svolgono giochi e laboratori per i bambini ed esibizioni sportive. La sera sono in programma spettacoli con Dj, musicisti, attori e cabarettisti, Il biglietto d'ingresso non è in denaro, ma generi di prima necessità (riso, farina, legumi, sale, tonno in scatola, miele), materiale didattico, giocattoli, coperte, lenzuola che verranno inviati alle popolazioni bisognose. INFORMAZIONI: www.chefestival.it.



SAGRA DAL SCARPASOUN - Montecavolo di Quattro Castella (Reggio Emilia) - L'erbazzone, una gustosa torta salata a base di spinaci e parmigiano reggiano è protagonista di una bella tradizione che si rinnova sabato 9 e domenica 10 giugno. Le degustazioni si svolgono sempre per cena e domenica anche a pranzo, nell'osteria tradizionale. C'è anche la gara tra chi mangerà più erbazzone, mentre per i più piccini, domenica 10 alle ore 10.30 c'è il corso "mini erba chef", riservato ai bambini dai 3 ai 10 anni. Domenica mattina si svolge anche la Minimagnalonga, un camminata sulle colline, con visite e degustazioni alle aziende agricole della zona. ci sono poi il mercato artistico-artigianale, il mercato contadino, la mostra fotografica e di fumetti e tanti giochi in piazza. www.sagradalscarpasoun.it

.

SAGRA DEL FIORE DI ZUCCA FRITTO - San Miniato (Pisa) –Secondo fine settimana a base di fiori di zucca fritti nel centro storico di San Miniato, splendido borgo toscano in provincia di Pisa, per una bella festa popolare in programma fino a domenica 10 giugno. Tanti buoni sapori della cucina proposti dagli stand gastronomici, ma ci sono anche spettacoli di musica e cabaret, mercatini con i prodotti tipici della cucina e dell'artigianato e serate di festa. INFORMAZIONI - www.lesagredelaserra.com.



FIOR DI CACIO - Vallo di Nera, (Perugia) - Il buon sapore del latte e dei prodotti caseari sono protagonisti da venedì 8 a domenica 10 giugno di questo gustoso appuntamento, nel grazioso borgo tra le colline umbre della Valnerina. Tra le diverse inziative segnaliamo da sabato mattina la mostra-mercato di prodotti tipici e artigianali, esposizioni di prodotti e strumenti dei casari oltre naturalmente a degustazioni gratuite ed educational sui formaggi con abbinamenti a confetture, tartufo, vino e birre. C'è anche la musica e i balli dei gruppi folkloristici, le passeggiate a dorso d'asino per bambini e ragazzi, mentre domenica pomeriggio c'è la "Maxi Ricottta" di Fior di Cacio, scortata dai Cavalieri della Tavola Apparecchiata e con la Premiazione dei migliori formaggi. www.fiordicacio.com.



SAGRA DEL FORMAGGIO FRITTO - Torricella Sicura (Teramo) - Un weekend all'insegna del gusto nella graziosa cittadina abruzzese, tutta dedicata al formaggio di pecora. Da venerdì 8 a domenica 10 giugno si svolge la 20esima edizione della sagra dedicata alla specialità tipica locale da gustare fritta. Nel corso dell'evento, lo stand gastronomico della pro-loco propone anche altre specialità locali come arrosticini e salsicce. Orari: dalle ore 19.00 alle 02.00. Non mancano buona musica con ballo liscio, latino-americana e discoteca. https://prolocotorricella.wordpress.com.



NAPOLI PIZZA VILLAGE – Napoli – Si conclude domenica 10 giugno la grande kermesse dedicata alla pizza che ha trasformato il lungomare partenopeo di Via Caracciolo nella pizzeria più grande del mondo in occasione del Napoli Pizza Village. I numeri parlano da soli: 100.000 pizze sfornate, 30.000 metri quadrati di "pizzeria" in riva al mare, 4.700 posti a sedere, 150 pizzaioli, 450 persone all'opera e circa 50 pizzerie storiche presenti per soddisfare gli appetiti di tutti. Il villaggio della pizza è aperto tutti i giorni dalle ore 18.00 a alle 24.00: ci sono anche il Campionato Mondiale del Pizzaiolo, ospitato nell'apposito "Stadio della pizza" e grandi esibizioni di pizza acrobatica. Per completare il divertimento sono in programma concerti e show, un villaggio dedicato ai più piccoli e corsi tenuti da maestri pizzaioli di fama internazionale. L'ingresso è gratuito. INFO: www.pizzavillage.it.