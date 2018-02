Gite fuori porta: gli eventi per divertirsi in compagnia

SAGRA DI SAN BELLO - San Bello (Sondrio) – Secondo fine settimana con le antiche tradizioni valtellinesi che tengono banco fino a sabato 17 febbraio in onore di San Benigno De' Medici, chiamato San Bello, fondatore della prima chiesa del borgo di Monastero. Ci sono celebrazioni religiose, riti civili, musica dei concerti bandistici, rappresentazioni e un banchetto con pietanze a base di gallina. Domenica 11 febbraio, gli stand gastronomici sono aperti a pranzo, così come nella giornata di lunedì 12 febbraio, festa del santo patrono; sabato 17 invece, torta gratis per tutti. Domenica 18 è in programma anche una corsa non competitiva e camminata a scopo benefico a favore della LILT. www.sagradisanbello.it .



FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE LUCI - Brescia – Un viaggio di grande suggestione tra le videoproiezioni, installazioni luminose e performance musicali che animano il Castello di Brescia da sabato 10 a sabato 17 febbraio, in occasione dell’edizione 2018 del Festival Internazionale delle luci. Tra le 15 installazioni luminose, tutte accompagnate dalla musica, sono previste performance live e videoproiezioni organizzate secondo un percorso animato che ripercorre la storia di Brescia, raccontata sulla Torre di Mezzo: il viaggio prende le mosse dalle origini celtiche del Castello e ripercorre le vicende della città fino ai giorni nostri. Dalle 18.30 alle 22.20 (ultimo ingresso); ingresso libero e bus navetta gratuiti. www.facebook.com/cidneon .



SORGENTEDELVINO LIVE - Piacenza – Il quartiere fieristico della città ospita per tre giorni, da sabato 10 a lunedì 12 febbraio , una grande kermesse dedicata al vino, con prodotti di pregio provenienti da tutta Italia e da alcuni produttori europei. Spazio ai vini all’insegna della natura, nei quali si rispettano la vita e la biodiversità e in cui non trovano spazio la chimica e la tecnologia. Oltre ai vini sono presenti anche alcuni prodotti di pregio del territorio, come formaggi, salumi, olio, conserve, pasta e dolci artigianali. Ci sono anche degustazioni guidate, momenti di approfondimento e seminari sulla viticoltura e la vinificazione naturali. Biglietto: € 15,00 (ingresso 1 giorno + calice da degustazione) Info e orari www.sorgentedelvinolive.org .



DOMENICA IN COSTUME AL CASTELLO DI GROPPARELLO – Gropparello (Piacenza) – Spazio alla fantasia e ai giochi in maschera per i bambini domenica 11 febbraio: una giornata per trasformarsi in dame e cavalieri, streghe, maghi, e folletti per trascorrere una giornata di carnevale all’interno di una fiaba. Si comincia con la visita animata del castello e con una full immersion nel Parco delle Fiabe. Nel pomeriggio si svolge l’avventura nel bosco. Nel pomeriggio, mentre i bambini giocano, i genitori possono visitare il castello accompagnati dalle guide. Informazioni e prezzi www.castellodigropparello.it/​ .



ZEN-A FIERA BENESSERE – Genova - Una vetrina dei luoghi e dei modi dello star bene, dedicata al benessere naturale, alle discipline olistiche, agli stili di vita sostenibili e a ciò che serve a ritrovare e mantenere l'equilibrio mente-corpo: tutto questo e molto altro si trova, da venerdì 9 a domenica 11 febbraio, nella fiera ZEN-A, ospitata presso i Magazzini del cotone del Porto Antico di Genova. Un week-end dedicato allo star bene in modo naturale, tra alimentazione biologica e biodinamica, ecologia, edilizia ecocompatibile ed ecosostenibile, turismo, prodotti per il benessere, rimedi naturali, associazioni e altro ancora. C’è anche un fitto calendario di appuntamenti culturali dedicati ai diversi temi del benessere, con incontri, conferenze e dibattiti con gli esperti del settore. http://www.zena.ge.it/ .



ART & CIOCC - Ferrara – Nel weekend che precede San Valentino, da venerdì 9 a domenica 11 febbraio, Piazza Castello si trasforma in un universo di dolcezza. Fa tappa nella città degli Este il tour dei cioccolatieri italiani con un tripudio di cioccolatini, praline, cremini, torte e tartufi, proposti da una trentina di maestri del cioccolato provenienti da tutti Italia. Gli stand gastronomici ospitano tutte le possibili declinazioni del Cibo degli Dei, dai cremini alle torte, al liquore al cioccolato servito in cialde croccanti, cuneesi al rhum, cioccolato di Modica, maxi-cremino alla nocciola e gianduia, torrone con cioccolato, cioccolatini al peperoncino e olio extravergine, castagnaccio, strudel e molte altre specialità. Info: www.iltourdeicioccolatieri.com .



PALIO DEL VICCIO - Palo del Colle (Bari) – Due giorni di full immersion, da domenica 11 a martedì 13 febbraio, nelle atmosfere medievali per un vero e proprio nel tempo aspettano gli spettatori della ricostruzione storica di Palo del Colle: ci sono l'investitura dei cavalieri, il Palio dei rioni, il mercatino medievale e, nel momento top della festa, la giostra cavalleresca del martedì grasso. Domenica 11 alle ore 16.30 si svolge il Corteo Storico e la Sfilata Carri Allegorici: a seguire, alle ore 19.00, l'investitura dei cavalieri. Ci sono anche la mostra delle torture, spettacoli di strada, il torneo dei cavalieri a piedi e l'esibizione dei falconieri. Infine, la giostra cavalleresca, con la sua rigorosa ricostruzione storica di riti e costumi, usi e stili dell'epoca. Ci sono anche il mercatino medievale, gli antichi mestieri e tanti figuranti in costume. INFORMAZIONI: www.paliodelviccio.it .