Gite fuori porta: gli appuntamenti più belli

Latte in festa - Val di Fiemme (TN) - In occasione dell'appuntamento Albeinmalga for Family, da giovedì 18 a domenica 21 agosto, Predazzo, Cavalese e gli alpeggi della Val di Fiemme si preparano per un viaggio gustoso alla scoperta di latte, formaggi, burro, yogurt, ricotta e panna. Un weekend di festa e animazioni, con laboratori per bambini, visite guidate, spettacoli teatrali, momenti di benessere all'aria aperta e numerose proposte golose da gustare in quota, tra mucche e caprette, o nelle piazze dei paesi.



Giocaosta - Aosta - Dal 19 al 21 agosto l’ottava edizione di giocAosta trasforma il centro storico della città in una colossale ludoteca per far riscoprire ai «grandi» (e ai meno grandi) il piacere e il valore del gioco. Un’area vastissima, che parte dalla centralissima Piazza Chanoux e coinvolge il palazzo municipale, i portici cittadini e il Teatro Romano, sarà travolta da un evento completamente gratuito che ha come protagonista il gioco in scatola.



Staffetta internazionale 3 Rifugi - Forni Avoltri (UD) - Gara internazionale di corsa in montagna, un grande classico a cui partecipano centinaia di atleti italiani e stranieri. Giunta alla sua 54° edizione, è una delle più impegnative e spettacolari gare internazionale di corsa in montagna delle Alpi. La partenza è dalla frazione di Collina di Forni Avoltri. Il percorso tocca tre fra i più bei rifugi del Friuli Venezia Giulia: il Tolazzi, il Lambertenghi Romanin, il Marinelli.



Fiesta tas corts - Ravascletto (UD) - A far da regina a questa Festa nei cortili è la gastronomia, grazie all’infaticabile disponibilità delle donne del paese che aprono per l’occasione le loro case ed offrono ai visitatori antichi piatti e specialità gastronomiche della cucina carnica, realizzate recuperando le vecchie ricette di famiglia. I piatti che le donne del paese preparano per l’occasione sono quelli che ciascuna di loro ha imparato a cucinare dalla madre e dalla nonna e quindi – pur essendo simili come base – variano da casa a casa e presentano, di volta in volta, mille sapori diversi, frutto dei piccoli segreti che ogni cuoca conserva gelosamente. Si mangia nei cortili delle case e nei prati, all’allegro suono delle note delle fisarmoniche. L'appuntamento è per domenica 21 agosto.



38° Rassegna artigianale e artistica della Carnia - Socchieve (UD) - Fino al 28 agosto una rassegna ormai “storica” valorizza e promuove la creatività e l’ingegno di artigiani ed artisti locali. Vi sono esposti oggetti legati alle tradizionali lavorazioni della montagna, ma anche pezzi frutto di nuove tecniche e opere d’artisti: oggetti e sculture in legno, pelletterie, ceramiche, gioielli, abbigliamento in lana cotta, biancheria per la casa tessuta con decori tradizionali, antichi mobili sapientemente restaurati e pezzi di liuteria insomma. Una trentina gli espositori, per una raffinata mostra che di anno in anno seleziona e racconta le novità e l’evoluzione dell’artigianato artistico in Carnia. Da non perdere per scoprire il piacevole connubio tra modernità e tradizione, che la creatività carnica sa regalare.



Sagra degli scarpinocc - Parre (BG) - Da venerdì 19 a domenica 21 agosto nella bergamasca si svolge un appuntamento di tradizone e buon gusto. Tutte le sere, la cucina apre alle ore 19.00, offrendo la possibilità di gustare i piatti della cucina tradizionale bergamasca, ma soprattutto i famosi Scarpinocc, ravioli dalla forma particolare di “scarpa”, simili ai casoncelli, ma che differiscono da questi per il ripieno che non è costituito né da carni, né da salumi, ma da formaggio, pane grattugiato e spezie.



Festa del gnocco fritto e della birra - Belforte (MN) - In provincia di Mantova, quattro giorni dedicati alla buona cucina emiliana: non solo gnocco fritto, salumi e gorgonzola, ma anche risotto alla belfortese, prelibatezza del luogo, preparato con salsiccia, piselli e pomodoro. Dell'ottima birra e tanta buona musica accompagneranno le quattro serate di festa.



Palio del daino - Mondaino (RN) - Una sfida tra contrade del paese: Borgo, Castello, Contado e Montebello che si disputano a suon di giochi, sfide e tenzoni medioevali la conquista del palio nella splendida piazza Maggiore. La vita del borgo del XV secolo viene ricostruita nel dettaglio, con le botteghe dei mestieri artigiani, i menestrelli e i giocolieri, i trampolieri e gli spadaccini, i fachiri e le fattucchiere che animeranno le vie del centro storico. Taverne e punti di ristoro, assolutamente a tema, propongono cibo e vino di Romagna, per rigenerare l'anima e il corpo. Da giovedì 18 a domenica 21 agosto.



Sagra delle sagne alla molenara - Cittaducale (RI) - Tra storia e leggende, gastronomia e tradizioni di una volta, sabato 20 agosto Cittaducale torna ad aprire le sue porte per la Sagra delle “Sagne alla Molenara”. Questo primo piatto povero e gustoso, realizzato con la sfoglia tirata a mano dalle esperte massaie civitesi e condite con un sugo di pomodoro, aglio, olio, persa (maggiorana), timo selvatico e peperoncino, è una ricetta le cui origini si perdono nella notte dei tempi, nel periodo in cui la media Valle del Velino, molto ricca di sorgenti che sgorgavano dalle pendici del Terminillo, contava numerosi mulini ad acqua per la macina del grano.



Festa di San Biagio - Pietrastornina (AV) - Il piccolo borgo campano nel Parco del Partenio in provincia di Avellino, è pronto a festeggiare San Biagio il suo Santo Patrono. Una settimana di musica e buon cibo da condividere in compagnia, tra eventi culturali, sportivi e turistici. Dal 14 al 22 agosto.