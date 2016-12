Gite fuori porta: gli appuntamenti di fine agosto

30° RockMaster Festival - Arco di Trento (TN) - Due week end all'insegna dell'arrampicata nella capitale mondiale del climbing. Iniziano venerdì 26 e sabato 27 agosto i grandi campioni che si sfidano nella Coppa del Mondo Lead e Speed e poi domenica 28 nelle spettacolari prove del Rock Master Duel e RockMaster Boulder Contest. Il fine settimana successivo, invece, sarà il turno delle giovanissime star - under 14 - del climbing mondiale ad emulare le gesta dei grandi campioni nel RockJunior. RockMaster Festival non è solo grande agonismo, ma anche un grande happening dove condividere con gli amici ed i campioni la propria passione al Climbing Village o giocare all'arrampicata al Kid's & Family Rock.



Sagra del Peperone - Carmagnola (TO) - L'estate piemontese si colora di gusto: da venerdì 26 agosto a domenica 4 settembre Carmagnola ospita una delle sagre più saporite della zona. Si svolge la tradizionale esposizione di peperoni e i relativi concorsi con degustazioni dei prodotti migliori, ai quali fanno da cornice le sfilate di Re Povron e della Bela Povronera. Gruppi folkloristici carmagnolesi si esibiscono per serate musicali e di vero spettacolo.



Mangialonga - La Morra (CN) - Quattro chilometri all’insegna del gusto e delle tradizioni da percorrere tra vigneti patrimonio dell'Unesco. Barolo, Nebbiolo, Barbera e Moscato saranno il nettare di Bacco che ristorerà i “passeggiatori”, insieme alle prelibatezze culinarie proposte dai produttori locali. Tutto questo si svolge a La Morra, grazioso centro in provincia di Cuneo che basa la sua storia e la sua economia sul Barolo: la manifestazione torna puntuale domenica 28 agosto e spegnerà quest’anno le prime 30 candeline.



38° Rassegna artigianale e artistica della Carnia - Socchieve (UD) - Fino al 28 agosto una rassegna ormai “storica” valorizza e promuove la creatività e l’ingegno di artigiani ed artisti locali. Vi sono esposti oggetti legati alle tradizionali lavorazioni della montagna, ma anche pezzi frutto di nuove tecniche e opere d’artisti: oggetti e sculture in legno, pelletterie, ceramiche, gioielli, abbigliamento in lana cotta, biancheria per la casa tessuta con decori tradizionali, antichi mobili sapientemente restaurati e pezzi di liuteria insomma. Una trentina gli espositori, per una raffinata mostra che di anno in anno seleziona e racconta le novità e l’evoluzione dell’artigianato artistico in Carnia. Da non perdere per scoprire il piacevole connubio tra modernità e tradizione, che la creatività carnica sa regalare.



Mistîrs: cultura, tradizioni e mestieri della Val d’Incarojo - Paularo (UD) - “Cultura, tradizioni e mestieri della Val d’Incarojo” specifica il sottotitolo di questa fortunatissima festa di fine agosto. Piazze ed angoli caratteristici di Paularo vengono animati da rappresentazioni di antiche usanze e mestieri che, mescolandosi a canti e musiche, portano indietro nel tempo, creando un’atmosfera di grande suggestione.



Giostra del Saracino - Arezzo - Al via sabato 27 agosto la rievocazione storica cavalleresca che, come esercizio di addestramento militare, affonda le sue radici nel Medioevo. Vi partecipano i quattro quartieri cittadini rappresentati da 8 cavalieri che si fronteggiano in una serie di "carriere" a cavallo per vincere la Lancia d'Oro. In ogni carriera il giostratore impugna una lancia di legno e si scaglia contro il buratto, che rappresenta il Re delle Indie. Per l'occasione la cittadina toscana si veste a festa: un corteo storico composto da oltre 300 figuranti arriva in Piazza Grande preceduto dalle esibizioni degli sbandieratori, accompagnati da tamburi e chiarine. I musici intonano allora l'inno della giostra del saracino e, dopo la lettura della "Disfida del Buratto" da parte dell'Araldo, la giostra può cominciare. Dopo che tutti i quartieri hanno corso le carriere, vince chi ha realizzato il punteggio più alto.



Todi Festival 2016 - Todi (PG) - Fino a domenica 4 settembre la cittadina in provincia di Perugia si anima grazie alla consueta rassegna teatrale estiva ideata da Silvano Spada. Si inizia sabato 27 agosto, alle ore 21.00 al Teatro Comunale, con il debutto nazionale del testo Le Lien di Amanda Sthers e si continua tra concerti e spettacoli fino alla sera del 4 settembre, dove, per l'occasione concluderà la manifestazione la performance di Ezio Bosso, a cui è affidata la chiusura del trentennale, che incanterà il pubblico con un Concerto Piano Solo nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo.



Rajche, radici in comune - Subiaco (RM) - All’ombra della Rocca Abbaziale che fu dimora dei Barberini, dei Colonna e di Lucrezia Borgia, dal 26 al 28 agosto torna l’appuntamento con “Rajche, radici in comune”, tre imperdibili giorni dedicati alla cultura locale e dialettale tra poesie, stornelli e canti popolari.