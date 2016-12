Gite fuori porta: ecco gli appuntamenti più belli

Friuli Doc - A Udine è di scena Friuli Doc - kermesse enogastronomica, giunta alla sua XXII° edizione, che, quest’anno, si svolgerà dall'8 all'11 settembre. Formula vincente della manifestazione è il risultato di un equilibrato e sapiente connubio di “vini, vivande, vicende, vedute”: la produzione enologica del territorio viene presentata accanto ai piatti più caratteristici della cucina regionale; gli artigiani raccontano i molteplici aspetti della tradizione popolare e gli artisti locali propongo le loro opere, il territorio presenta tutte le sue attrattive in una cornice, quale la città di Udine, che si mostra agli ospiti e ai cittadini in una veste insolita.



Sagra dei Canederli - Vipiteno (BZ) - Una tavolata di 400 metri nel cuore della cittadina storica di Vipiteno, con la possibilità di scegliere fra 70 tipi di canederli diversi, i famosi Knödel simbolo dell’Alto Adige, come i canederli tradizionali allo speck, i canederli di magro, poi quelli al fegato, al pane nero, agli spinaci, alle rape rosse e così via, fino ai canederli dolci in numerose varianti. Con un contorno di esibizioni di artisti e gruppi musicali di musica popolare o classica. L'appuntamento è previsto per domenica 11 settembre lungo le vie del centro.



Made in malga - Asiago (VI) - Un lungo weekend gustoso quello che inizia giovedì 8 e prosegue fino a domenica 11 settembre sull'Altopiano di Asiago. Il formaggio sarà il filo conduttore dell'evento che si rivolge tutti gli amanti dei buoni sapori di montagna. Molteplici gli appuntamenti: presentazioni di prodotti, assaggi liberi ai banchetti nei negozi, aperitivi nei wine bar, degustazioni guidate da esperti con l’abbinamento a vini, birre artigianali e cene a tema.



Madonna della Campagna - Seregno (MB) - Fino a lunedì 12 settembre un appuntamento nel cuore della Brianza con tradizioni e novità. Numerosi gli appuntamenti in calendario: per la durata di tutta la manifestazione sono previste visite didattiche per i bambini all'interno di vere fattorie, sabato 10 si svolge il mercatino sotto le stelle tra bancarelle di artigianato e hobbistica, domenica 11, invece, è il giorno dell'immancabile La Fiera del bestiame e Itinerari del gusto.



Douja d'Or 2016 - Asti - Fino a domenica 18 settembre Palazzo dell'Enofila di Asti ospita un appuntamento per veri intenditori del mondo enologico. Per approfittare di degustazioni guidate da esperti non perdete Piatti & Dolci d'Autore, che insieme a un ricco cartellone culturale fatto di convegni, mostre, teatro e spettacoli, renderà ancora più piacevole l'immersione nel mondo enologico. Domenica 11 settembre dalle 9.15 potrete ammirare la sfilata con i figuranti della tradizione culturale contadina.



Sagra dei crotti - Chiavenna (SO) - Per chi non lo sapesse, i crotti sono vere e proprie cantine dove la temperatura si mantiene costante tutto l'anno. Luogo perfetto per conservare alcuni prodotti tipici della valle ma anche per ritrovarsi e mangiare insieme. Ecco che allora, per due weekend conscutivi, Chiavenna si prepara a far scoprire i sapori tipici e genuini dei crotti: costine, salsicce, patate e cipolle cotte "a la piota" (pentola in pietra ollare) o il saporito e particolare violino di capra (spalla di capra messa in salamoia ed essiccata).



Valtidone WineFest - Provincia di Piacenza - I paesi di Borgonovo, Pianello, Nebbiano e Ziano Piacentini ospitano per quattro weekend consecutivi ( fino al 25 settembre) una rassegna enogastronomica che celebra il vino che nasce sulle colline di questi territori. E non c'è vino senza del buon cibo. I prodotti tipici piacentini, dalla chisöla alla pancetta, dal batarö ai tortelli con la coda, per esaltare ancora di più il gusto e l'aroma del nettare degli dei. E ancora, concerti, cene, eventi di intrattenimento, anche fuori provincia, pacchetti turistici e visite guidate negli scorci più belli della Valtidone.



Fungo Porcino - Arbareto (PR) - Il profumo, il gusto, la festa: sono i tre ingredienti della Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto che si svolge da venerdì 9 a domenica 11 settembre. Tra le attrazioni clou della Fiera, il ristorante da più di 600 posti ospitato dal Palatenda, che anche quest’anno offrirà a menù il fungo “in tutte le salse”: dall’antipasto ai primi, dalla polenta, dal fritto al sott’olio. Un’odorosa e movimentata tre giorni, che sposerà gastronomia, musica, escursioni, sport e numerose attività per i bambini.



Sapore di sale - Cervia (RA) - Da giovedì 8 a domenica 11 settembre Cervia ospita una festa ricca di tradizioni e convivialità. Mercatini dei sapori, show cooking, degustazioni ed eventi dedicati al piacere del palato per quattro giorni di festa durante i quali potrete partecipare anche a visite guidate da farsi in bici, barca o a piedi. Il trenino "Sapore di Sale" porterà i grandi e piccoli visitatori da Torre San Michele al lungomare, mentre nei Magazzini del Sale verrà allestita la mostra di modelli di barche storiche e di foto della rotta del sale.



Festa del formaggio marchigiano - Montemaggiore al Metauro (PU) - Il gusto e le tradizioni delle Marche sono i protagonisti in una sagra dedicata ai veri sapori della produzione lattiero casearia di questo territorio. Un intero weekend, da sabato 10 a domenica 11 settembre, durante il quale i visitatori potranno degustare deliziosi piatti con ricette a base di formaggio; regina indiscussa dell'evento sarà la Casciotta d'Urbino, che festeggia quest'anno venti anni dalla certificazione della DOP e che potrete assaggiare anche nei deliziosi "cascioburgher".



Sagra del fagiolo - Sutri (VT) - In provincia di Viterbo prende il via la 42esima edizione della sagra del fagiolo: tra musica dal vivo, bande e spettacoli vari, sarà possibile gustare i fagioli “regina” conditi con un filo d’olio della Tuscia, ma anche con salsicce, cotiche, gnocchetti e insalata nelle tipiche ciotole di terracotta, insieme a gustose specialità alla brace e all’ottimo vino della zona. A fare da cornice alla manifestazione sarà lo splendido centro storico di Sutri, ultima tappa sulla via Francigena prima di arrivare a Roma: un piccolo gioiello che conserva tesori dell'epoca etrusco-romana.